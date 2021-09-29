«Барселона» сыграет на выезде с лиссабонской «Бенфикой» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне, хотя позади уже почти два месяца. В групповой этап ЛЧ лиссабонский клуб попал через квалификацию. Сначала «орлы» обыграли московский «Спартак», а потом прошли ПСВ Эйндховен.

В основном турнире «Бенфика» в первом туре сыграла вничью с киевским «Динамо». Матч в столице Украины завершился со счетом 0:0. На последней минуте португальцы пропустили гол, который был отменен после видеопросмотра. Поражения команда Жорже Жезуса точно не заслуживала.

В чемпионате Португалии «Бенфика» пока не потеряла ни одного очка, одержав семь побед подряд. На выходных «орлы» выиграли у «Витории Гимарайнш» (3:1), а украинский форвард Роман Яремчук стал автором дубля.

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«Бенфика» еще ни разу в текущем сезоне не пропускала большего одного мяча.

«Барселона»

Тем временем в «Барселоне», как обычно, «жара». Сначала все обсуждали уход Лео Месси, а теперь главной фигурой стал Рональд Куман.

После сокрушительного поражения от «Баварии» (0:3) в первом туре испанские СМИ чуть ли не ежедневно стали писать о том, что голландца вот-вот уволят. С одной стороны, повод, может, и есть, но в то же время нельзя отрицать, что у «Барсы» есть и серьезные кадровые проблемы.

В матчах Ла Лиги против «Гранады» и «Кадиса», которые завершились вничью, состав каталонского клуба был очень далек от оптимального. Странно было бы винить в этой ситуации Кумана.

Серию из трех матчей без побед «Барселона» прервала в минувшее воскресенье, обыграв на своем поле «Леванте» (3:0). Главным событием стало возвращение Ансу Фати . Новый десятый номер каталонцев появился на поле незадолго до финального свистка, на все равно успел забить. Это было очень эффектно, столько радости на «Камп Ноу» давно не было.

Коэффициенты

На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 2.95, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Барселоны» — за 2.50.

Прогноз и ставка

«Барса» стала очень непредсказуемой командой. Особенно сейчас, когда Куман действительно не может рассчитывать на всех основных игроков. Но есть ощущение, что теперь, когда наконец-то восстановился Фати, будет полегче.

Но в предстоящем матче от ставки на победу «Барселону» воздержаться.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.08. Сложно представить, что «Бенфика» не сможет забить, учитывая проблемы соперника в защите.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.99.