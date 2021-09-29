«Бенфика»
«Бенфика» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне, хотя позади уже почти два месяца. В групповой этап ЛЧ лиссабонский клуб попал через квалификацию. Сначала «орлы» обыграли московский «Спартак», а потом прошли ПСВ Эйндховен.
В основном турнире «Бенфика» в первом туре сыграла вничью с киевским «Динамо». Матч в столице Украины завершился со счетом 0:0. На последней минуте португальцы пропустили гол, который был отменен после видеопросмотра. Поражения команда Жорже Жезуса точно не заслуживала.
В чемпионате Португалии «Бенфика» пока не потеряла ни одного очка, одержав семь побед подряд. На выходных «орлы» выиграли у «Витории Гимарайнш» (3:1), а украинский форвард Роман Яремчук стал автором дубля.
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«Бенфика» еще ни разу в текущем сезоне не пропускала большего одного мяча.
«Барселона»
Тем временем в «Барселоне», как обычно, «жара». Сначала все обсуждали уход Лео Месси, а теперь главной фигурой стал Рональд Куман.
После сокрушительного поражения от «Баварии» (0:3) в первом туре испанские СМИ чуть ли не ежедневно стали писать о том, что голландца вот-вот уволят. С одной стороны, повод, может, и есть, но в то же время нельзя отрицать, что у «Барсы» есть и серьезные кадровые проблемы.
В матчах Ла Лиги против «Гранады» и «Кадиса», которые завершились вничью, состав каталонского клуба был очень далек от оптимального. Странно было бы винить в этой ситуации Кумана.
Серию из трех матчей без побед «Барселона» прервала в минувшее воскресенье, обыграв на своем поле «Леванте» (3:0). Главным событием стало
Коэффициенты
На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 2.95, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Барселоны» — за 2.50.
Прогноз и ставка
«Барса» стала очень непредсказуемой командой. Особенно сейчас, когда Куман действительно не может рассчитывать на всех основных игроков. Но есть ощущение, что теперь, когда наконец-то восстановился Фати, будет полегче.
Но в предстоящем матче от ставки на победу «Барселону» воздержаться.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.08. Сложно представить, что «Бенфика» не сможет забить, учитывая проблемы соперника в защите.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.99.