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    Сколько «Борусссия» Дортмунд забьет «Спортингу»?

    «Боруссия» Д — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лиги чемпионов, 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Спортинг»
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    «Боруссия» выиграла в первом туре группового этапа
    Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд 28 сентября на своем поле сыграет против «Спортинга» Лиссабон. Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Боруссия» Д — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 28 Сентября 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 8.30
  • Ставка!
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    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии заняла третье место, благодаря чему попала в основной турнир Лиги чемпионов.

    «Шмели» в 12-й раз играют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. И в семи случаях они выходили в плей-офф данного турнира.

    В первом туре группового раунда нынешнего сезона Лиги чемпионов подопечные Марко Розе переиграли на выезде «Бешикташ» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На выходных дортмундцы в рамках Бундеслиги проиграли бывшей команде своего наставника — «Гладбаху» (0:1), чем прервали свою серию побед, которая составила четыре матча.

    «Спортинг» Лиссабон

    По итогам прошлого сезона «Спортинг» после длительного перерыва стал чемпионом Португалии, благодаря чему напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов.

    Стоит отметить, что «Львы» в седьмой раз играют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. Но лишь раз португальскому клубу удалось пробиться в плей-офф этого турнира.

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  • 14/09/2021

    • В первом туре группового раунда Лиги чемпионов нового сезона лиссабонцы на своем поле потерпели разгром от «Аякса» (1:5).

    В минувший уикенд коллектив победил дома «Маритиму» (1:0). Лидеру «Бенфике» он уступает четыре очка, а второму «Порту» — по разнице мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5.50.

    Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 2,62.

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    «Боруссия» Д — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. Сколько «Борусссия» Дортмунд забьет «Спортингу»?
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