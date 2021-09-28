Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд 28 сентября на своем поле сыграет против «Спортинга» Лиссабон. Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Боруссия» Д — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии заняла третье место, благодаря чему попала в основной турнир Лиги чемпионов.

«Шмели» в 12-й раз играют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. И в семи случаях они выходили в плей-офф данного турнира.

В первом туре группового раунда нынешнего сезона Лиги чемпионов подопечные Марко Розе переиграли на выезде «Бешикташ» (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На выходных дортмундцы в рамках Бундеслиги проиграли бывшей команде своего наставника — «Гладбаху» (0:1), чем прервали свою серию побед, которая составила четыре матча.

«Спортинг» Лиссабон

По итогам прошлого сезона «Спортинг» после длительного перерыва стал чемпионом Португалии, благодаря чему напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что «Львы» в седьмой раз играют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. Но лишь раз португальскому клубу удалось пробиться в плей-офф этого турнира.

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов нового сезона лиссабонцы на своем поле потерпели разгром от «Аякса» (1:5).

В минувший уикенд коллектив победил дома «Маритиму» (1:0). Лидеру «Бенфике» он уступает четыре очка, а второму «Порту» — по разнице мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5.50.

Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 2,62.