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    В римском дерби будет веселый второй тайм?

    «Лацио» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Серия А, 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 6-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Сентября 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:00 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» в нынешнем сезоне отнюдь не выглядит претендентом на высокие места. Римляне больше похожи на отпетого середняка Серии А.

    Ныне команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии. На текущий момент в активе у «Лацио» 8 очков по итогам пяти сыгранных матчей.

    В минувшем туре «Лацио» сумел разжиться одним баллом в Турине. Ничья с «Торино», учитывая ход событий, видится неплохим результатом (1:1).

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    Лучшим снайпером лиги на текущий момент является Чиро Иммобиле. Форвард в пяти сыгранных матчах забил уже 6 мячей.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуриньо позиционирует себя как борец за Скудетто. Вот только непонятно, хватит ли «волкам» запала на весь сезон, да и конкуренты не дремлют.

    На данный момент «Рома» занимает 4 место. В активе у команды Моуриньо 12 набранных очков при разнице мячей 12:5.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Рома» дома одолела «Удинезе». Единственный мяч записал на свой счет Тэмми Абрахам, задачей которого будет заменить ушедшего в «Интер» Эдина Джеко.

    «Волки» видятся фаворитом данного противостояния. Между тем, из пяти последних встреч «Рома» выиграла лишь в одной при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.60, на ничью за 3.50, а на «Лацио» — за 2.62.

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    Хозяева пока нестабильны, на фактор Иммобиле существенно нивелирует проблемы команды.

    «Рома» мечтает о борьбе за Скудетто, так что наверняка постарается добыть хотя бы один балл.

    Обе команды любят и умеют атаковать, что и продемонстрируют во второй половине встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.

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    «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. В римском дерби будет веселый второй тайм?
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