«Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 6-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» в нынешнем сезоне отнюдь не выглядит претендентом на высокие места. Римляне больше похожи на отпетого середняка Серии А.

Ныне команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии. На текущий момент в активе у «Лацио» 8 очков по итогам пяти сыгранных матчей.

В минувшем туре «Лацио» сумел разжиться одним баллом в Турине. Ничья с «Торино», учитывая ход событий, видится неплохим результатом (1:1).

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Лучшим снайпером лиги на текущий момент является Чиро Иммобиле. Форвард в пяти сыгранных матчах забил уже 6 мячей.

«Рома»

Команда Жозе Моуриньо позиционирует себя как борец за Скудетто. Вот только непонятно, хватит ли «волкам» запала на весь сезон, да и конкуренты не дремлют.

На данный момент «Рома» занимает 4 место. В активе у команды Моуриньо 12 набранных очков при разнице мячей 12:5.

В предыдущем туре чемпионата «Рома» дома одолела «Удинезе». Единственный мяч записал на свой счет Тэмми Абрахам, задачей которого будет заменить ушедшего в «Интер» Эдина Джеко.

«Волки» видятся фаворитом данного противостояния. Между тем, из пяти последних встреч «Рома» выиграла лишь в одной при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.60, на ничью за 3.50, а на «Лацио» — за 2.62.

Хозяева пока нестабильны, на фактор Иммобиле существенно нивелирует проблемы команды .

«Рома» мечтает о борьбе за Скудетто, так что наверняка постарается добыть хотя бы один балл.

Обе команды любят и умеют атаковать, что и продемонстрируют во второй половине встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.