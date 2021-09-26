«Клермон»
«Клермон» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 9 очков.
Подопечные Паскаля Гастьена одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения в семи сыгранных турах.
В сентябре «уланы» проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:4) и «Ренну» (0:6), а также поделили очки с «Брестом» (1:1).
После травм у «Клермона» восстанавливаются Йоанн Маньин и Наэль Джаби. В то же время Йоан Гастьен вернулся в заявку после дисквалификации.
«Монако»
«Монако» идет на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции с 8 набранными баллами.
На счету команды Нико Ковача две победы, две ничьи и три поражения в национальном первенстве.
В этом месяце «монегаски» уступили «Марселю» (0:2), разошлись миром с «Ниццей» (2:2) и обыграли «Сент-Этьен» (3:1).
В групповом этапе Лиги Европы «Монако» стартовал с победы над австрийским «Штурмом» (1:0), когда Александр Головин ассистировал Крепину Диатта.
У «Монако» среди травмированных значится Гильермо Марипан.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 2.02, победа «Клермона» — 3.80, ничья — 3.60.
«Монегаски» провалили старт нынешнего сезона, из-за чего застряли в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, после относительно уверенной победы над «Сент-Этьеном» появился лучик надежды на светлое будущее.
А вот у «Клермона» все как раз наоборот. Новичок Лиги 1 стартовал с двух побед, после чего сбавил обороты, а в трех предыдущих встречах и вовсе пропустил 11 мячей.
Да, Нико Ковач вынужден применять ротацию состава, держа в уме Лигу Европы. Но даже этот факт вряд ли помешает его команде набрать три очка в игре с нестойким соперником. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Также можно взять «индивидуальный тотал "Монако" больше 1,5» за 1.97. Оборона «Клермона» сейчас уязвима, чем гости обязаны пользоваться.