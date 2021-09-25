«Страсбург»
«Страсбург» после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице Лиги 1 на девятом месте. В активе гостей сейчас 10 очков.
«Страсбург» не очень хорошо начал, но сейчас команда на ходу. Команда Жюльена Стефана в четырех предыдущих матчах одержала три победы.
В прошлом туре «Страсбург» выиграл на выезде у «Ланса», а перед этим разгромил дома «Метц».
Как ни странно, но можно вспомнить и гостевой матч с «Пари Сен-Жермен», в котором «Страсбург» уступил, но при этом забил два мяча.
«Страсбург»
«Лилль»
Тем временем «Лилль», набрав восемь очков, занимает всего лишь 14-е место.
Среди недели команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса».
Перед этим «доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».
Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.
«Лилль»
Прогноз и ставка
На «Страсбург» в этом матче можно поставить за 2.82, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Лилля» — за 2.58.
На самом деле, на «Лилль» коэффициент в данном случае занижен. «Догам» в этом сезоне с большим трудом даются гостевые матчи. На выезде они еще ни разу не побеждали.
Ставка — победа «Страсбурга» за 2.82.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Страсбурга» больше 1,5 за 2.77.