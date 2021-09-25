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    «Лилль» снова не сможет выиграть в гостях?

    «Страсбург» — «Лилль». Прогноз (к. 2.82) и ставки на чемпионат Франции 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Лилль»
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    «Лилль» пропускал во всех матчах текущего сезона
    «Лилль» сыграет на выезде против «Страсбурга» в рамках восьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 сентябяр, начало — в 20:00 мск. «Страсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Сентября 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 20:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Страсбург»

    «Страсбург» после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице Лиги 1 на девятом месте. В активе гостей сейчас 10 очков.

    «Страсбург» не очень хорошо начал, но сейчас команда на ходу. Команда Жюльена Стефана в четырех предыдущих матчах одержала три победы.

    В прошлом туре «Страсбург» выиграл на выезде у «Ланса», а перед этим разгромил дома «Метц».

    Как ни странно, но можно вспомнить и гостевой матч с «Пари Сен-Жермен», в котором «Страсбург» уступил, но при этом забил два мяча.

    «Страсбург» не смог забить только в одной игре текущего чемпионата.

    «Лилль»

    Тем временем «Лилль», набрав восемь очков, занимает всего лишь 14-е место.

    Среди недели команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса».

    Перед этим «доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».

    Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лилль» пропускал хотя бы один мяч во всех матчах текущего чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Страсбург» в этом матче можно поставить за 2.82, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Лилля» — за 2.58.

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    На самом деле, на «Лилль» коэффициент в данном случае занижен. «Догам» в этом сезоне с большим трудом даются гостевые матчи. На выезде они еще ни разу не побеждали.

    Ставка — победа «Страсбурга» за 2.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Страсбурга» больше 1,5 за 2.77.

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    «Страсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Лилль» снова не сможет выиграть в гостях?
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