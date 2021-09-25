«Лилль» сыграет на выезде против «Страсбурга» в рамках восьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 сентябяр, начало — в 20:00 мск. «Страсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Страсбург» после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице Лиги 1 на девятом месте. В активе гостей сейчас 10 очков.

«Страсбург» не очень хорошо начал, но сейчас команда на ходу. Команда Жюльена Стефана в четырех предыдущих матчах одержала три победы.

В прошлом туре «Страсбург» выиграл на выезде у «Ланса», а перед этим разгромил дома «Метц».

Как ни странно, но можно вспомнить и гостевой матч с «Пари Сен-Жермен», в котором «Страсбург» уступил, но при этом забил два мяча.

«Страсбург» не смог забить только в одной игре текущего чемпионата.

«Лилль»

Тем временем «Лилль», набрав восемь очков, занимает всего лишь 14-е место.

Среди недели команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса».

Перед этим «доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».

Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» пропускал хотя бы один мяч во всех матчах текущего чемпионата.

Прогноз и ставка

На «Страсбург» в этом матче можно поставить за 2.82, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Лилля» — за 2.58.

На самом деле, на «Лилль» коэффициент в данном случае занижен. «Догам» в этом сезоне с большим трудом даются гостевые матчи. На выезде они еще ни разу не побеждали.

Ставка — победа «Страсбурга» за 2.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Страсбурга» больше 1,5 за 2.77.