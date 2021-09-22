«Лион» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» в нынешнем сезоне строит фактически заново новую команду. Уход в «Барселону» Мемфиса Депая стал чересчур чувствительным.

Ныне «ткачи» занимаю лишь 9 место в турнирной таблице чемпионата Лиги 1. На текущий момент в активе у «Лиона» 8 очков по итогам шести сыгранных туров.

В минувшем туре «Лион» не сумел разжиться хотя бы одним баллом в Париже. Впрочем, поражение от ПСЖ сенсацией не стало (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В нынешнем сезоне в составе лионцев выделяется Мусса Дембеле. В его активе 4 гола в 5 сыгранных поединках.

«Труа»

Новичок Лиги 1 наверняка будет озабочен лишь сохранением прописки в классе сильнейших. Судя по всему, шансы на положительный исход в этой борьбе у «Труа» довольно приличные.

На текущий момент «Труа» занимает скромное 13 место в Лиге 1. В активе у команды только пять набранных очков при разнице мячей 6:8.

В предыдущем туре чемпионата «Труа» дома добыл один пункт. Ничья с «Монпелье» вполне сойдет за положительный результат.

Пришелся ко двору экс-киевлянин Жерсон Родригес. Правда, форвард вполне способен прибавить еще.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.40, на ничью за 4.50, а на «Труа» — за 7.50.

Лионцы борются за самые высокие места, и явно не намерены терять очки на ровном месте .

«Труа» только привыкает к реалиям высшего дивизиона, и пока не могут тягаться со столь опытным оппонентом.

Лионцы значительно сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.30.