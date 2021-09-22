«Лион»
«Лион» в нынешнем сезоне строит фактически заново новую команду. Уход в «Барселону» Мемфиса Депая стал чересчур чувствительным.
Ныне «ткачи» занимаю лишь 9 место в турнирной таблице чемпионата Лиги 1. На текущий момент в активе у «Лиона» 8 очков по итогам шести сыгранных туров.
В минувшем туре «Лион» не сумел разжиться хотя бы одним баллом в Париже. Впрочем, поражение от ПСЖ сенсацией не стало (2:1).
В нынешнем сезоне в составе лионцев выделяется Мусса Дембеле. В его активе 4 гола в 5 сыгранных поединках.
«Труа»
Новичок Лиги 1 наверняка будет озабочен лишь сохранением прописки в классе сильнейших. Судя по всему, шансы на положительный исход в этой борьбе у «Труа» довольно приличные.
На текущий момент «Труа» занимает скромное 13 место в Лиге 1. В активе у команды только пять набранных очков при разнице мячей 6:8.
В предыдущем туре чемпионата «Труа» дома добыл один пункт. Ничья с «Монпелье» вполне сойдет за положительный результат.
Пришелся ко двору экс-киевлянин Жерсон Родригес. Правда, форвард вполне способен прибавить еще.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.40, на ничью за 4.50, а на «Труа» — за 7.50.
«Труа» только привыкает к реалиям высшего дивизиона, и пока не могут тягаться со столь опытным оппонентом.
Лионцы значительно сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.30.