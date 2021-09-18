В субботу, 18 сентября, «Интер» на своем поле примет «Болонью» в четвертом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начнется в 19:00 по московскому времени. «Интер» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Даже без Ромелу Лукаку, ушедшего в «Челси», миланцы — однозначно фавориты чемпионата. Теперь многое будет зависеть от Лаутаро Мартинеса.

Вот и новый чемпионат команда начала вполне прилично. На текущий момент «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с семью очками в активе.

Правда, в предыдущем туре чемпионата коллектив допустил осечку, сыграв вничью 2:2 с «Сампдорией» на выезде, хотя по ходу игры выигрывал 1:0 и 2:1.

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На этой неделе «нерадзурри» потерпели обидное поражение от «Реала» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, упустив несколько верных моментов для взятия ворот и пропустив единственный мяч в концовке матча.

«Болонья»

«Болонья» в начавшемся сезоне планирует побороться за выход в еврокубки. Все выглядит вполне реальным, ведь команда показывает довольно зрелую игру.

На текущий момент в активе у «россоблу» семь очков после трех сыгранных туров. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В позапрошлом туре «Болонья» добыла один зачетный балл. Выездной поединок с «Аталантой» завершился сухой ничьей.

В предыдущем поединке первенства коллектив переиграл на своем поле «Верону» (1:0). Таким образом единственным поражением клуба в новом сезоне на сегодня остается фиаско в Кубке Италии от «Тернаны» (4:5).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.