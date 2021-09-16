Встреча 1-го тура группового этапа Лиги конференций между «Славией» Прага (Чехия) и «Унионом» (Германия) в квартете Е состоится 16 сентября. Начало матча в 19:45 мск. «Славия» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Прага

Действующий чемпион Чехии начал еврокубковую кампанию с третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, где уступил «Ференцварошу» (0:2 в гостях, 1:0 дома).

Затем чешский клуб в плей-офф квалификации Лиги Европы не смог пройти «Легию» (2:2 дома и 1:2 в гостях). Таким образом «Славия» попала в групповой этап Лиги конференций.

В последних матчах чемпионата Чехии упустил выездную победу над «Карвиной» (3:3) и дома взял верх над «Словацко» (2:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

После 6 матчей Высшей лиги «Славия» идет на 3-м месте с 16 очками и матчем в запасе. Разница мячей 15-5, Иван Шранц забил 5 голов. Не сыграют Голеш и Кудела.

«Унион» Берлин

Команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в Бундеслиге, получив путёвку в плей-офф квалификации Лиги конференций, где выбила финский КуПС (4:0 в гостях и 0:0 дома).

Новый сезон чемпионата Германии подопечные Урса Фишера начали с домашней ничьей с «Байером» (1:1), после чего на выезде поделили очки с «Хоффенхаймом» (2:2).

Перед международной паузой берлинцы дома одолели гладбахскую «Боруссию» (2:1), а в последнем матче дома разошлись миром с «Аугсбургом» (0:0).

После 4-х туров Бундеслиги «Унион» с 6 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 5-4. Тайво Авонийи забил 3 мяча. Не сыграет Кевин Мёвальд .

Прогноз и ставка

На победу «Славии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Униона» — 2.55.

За последние пять лет «Славия» четыре раза играла в основной стадии еврокубков (3 раза в ЛЕ и 1 раз в ЛЧ). Дважды команде удалось выйти в плей-офф Лиги Европы и дойти до четвертьфинала. «Унион» же вернулся в еврокубки спустя 20 лет.

Пражский клуб уступает берлинцам в классе, к тому же «Унион» пока не проигрывает в этом сезоне. Прогнозируем, что «Унион» не проиграет и сейчас.