«Галатасарай»
Еврокубковый сезон «Галатасарая» начался с противостояния с ПСВ Эйндховен в квалификации Лиги чемпионов. И это было избиение — турецкий клуб дважды проиграл голландцам.
Самым болезненным получилось поражение в Эйндховене, там ПСВ вообще не стеснялся, забив пять мячей.
Дальше была квалификация Лиги Европы. Сначала «Галатасарай» кое-как прошел шотландский «Сент-Джонстон».
Календарь и таблица Лиги Европы
В заключительном раунде команда Фатиха Терима победила по сумме двух матчей «Раннерс». «Галатасарай» с трудом дожал датчан на своем поле.
В чемпионате Турции «Галатасарай» после четырех туров занимает пятое место. После двух побед клуб из Стамбула сыграл вничью с «Касымпаша» и «Трабзонспором».
«Лацио»
«Лацио» напрямую попал в групповой этап, благодаря чему мог спокойно готовиться к чемпионату Италии.
Римляне стартовали с двух ярких побед. Сначала команда Маурицио Сарри обыграла «Эмполи», а потом разнесла «Специю» — 6:1.
Но куда больше обращает на себя внимание недавнее поражение от «Милана». Тут «Лацио», надо признать, разочаровал. Соперник выглядел заметно лучше.
Прогноз и ставка
На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Лацио» — за 2.03.
Сложно сказать, с каким настроем выйдут гости на эту игру. Дома у «Лацио» точно будет мотивирован на все сто, а вот на выезде с этим могут возникнуть проблемы.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.05. Лучше так, чем на исход. «Галатасарай» очень непредсказуем. может как развалиться, так и шокировать соперника.