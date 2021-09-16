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    Сможет ли «Лацио» выиграть в Стамбуле?

    «Галатасарай» — «Лацио». Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу Европы 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Лацио»
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    «Лацио» перед поездкой в Стамбул проиграл «Милану»
    Турецкий «Галатасарай» сыграет на своем поле с римским «Лацио» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября в Стамбуле, начало — в 19:45 мск. «Галатасарай» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 16 Сентября 2021 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Галатасарай»

    Еврокубковый сезон «Галатасарая» начался с противостояния с ПСВ Эйндховен в квалификации Лиги чемпионов. И это было избиение — турецкий клуб дважды проиграл голландцам.

    Самым болезненным получилось поражение в Эйндховене, там ПСВ вообще не стеснялся, забив пять мячей.

    Дальше была квалификация Лиги Европы. Сначала «Галатасарай» кое-как прошел шотландский «Сент-Джонстон».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В заключительном раунде команда Фатиха Терима победила по сумме двух матчей «Раннерс». «Галатасарай» с трудом дожал датчан на своем поле.

    В чемпионате Турции «Галатасарай» после четырех туров занимает пятое место. После двух побед клуб из Стамбула сыграл вничью с «Касымпаша» и «Трабзонспором».

    «Лацио»

    «Лацио» напрямую попал в групповой этап, благодаря чему мог спокойно готовиться к чемпионату Италии.

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  • 13/09/2021

    • Римляне стартовали с двух ярких побед. Сначала команда Маурицио Сарри обыграла «Эмполи», а потом разнесла «Специю» — 6:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Но куда больше обращает на себя внимание недавнее поражение от «Милана». Тут «Лацио», надо признать, разочаровал. Соперник выглядел заметно лучше.

    Прогноз и ставка

    На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Лацио» — за 2.03.

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    Сложно сказать, с каким настроем выйдут гости на эту игру. Дома у «Лацио» точно будет мотивирован на все сто, а вот на выезде с этим могут возникнуть проблемы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.05. Лучше так, чем на исход. «Галатасарай» очень непредсказуем. может как развалиться, так и шокировать соперника.

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    «Галатасарай» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лацио» выиграть в Стамбуле?
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