Турецкий «Галатасарай» сыграет на своем поле с римским «Лацио» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября в Стамбуле, начало — в 19:45 мск. «Галатасарай» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Еврокубковый сезон «Галатасарая» начался с противостояния с ПСВ Эйндховен в квалификации Лиги чемпионов. И это было избиение — турецкий клуб дважды проиграл голландцам.

Самым болезненным получилось поражение в Эйндховене, там ПСВ вообще не стеснялся, забив пять мячей.

Дальше была квалификация Лиги Европы. Сначала «Галатасарай» кое-как прошел шотландский «Сент-Джонстон».

Календарь и таблица Лиги Европы

В заключительном раунде команда Фатиха Терима победила по сумме двух матчей «Раннерс». «Галатасарай» с трудом дожал датчан на своем поле.

В чемпионате Турции «Галатасарай» после четырех туров занимает пятое место. После двух побед клуб из Стамбула сыграл вничью с «Касымпаша» и «Трабзонспором».

«Лацио»

«Лацио» напрямую попал в групповой этап, благодаря чему мог спокойно готовиться к чемпионату Италии.

Римляне стартовали с двух ярких побед. Сначала команда Маурицио Сарри обыграла «Эмполи», а потом разнесла «Специю» — 6:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

Но куда больше обращает на себя внимание недавнее поражение от «Милана». Тут «Лацио», надо признать, разочаровал. Соперник выглядел заметно лучше.

Прогноз и ставка

На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Лацио» — за 2.03.

Сложно сказать, с каким настроем выйдут гости на эту игру. Дома у «Лацио» точно будет мотивирован на все сто, а вот на выезде с этим могут возникнуть проблемы.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.05. Лучше так, чем на исход. «Галатасарай» очень непредсказуем. может как развалиться, так и шокировать соперника.