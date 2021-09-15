«Балтика» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» борется за выход в РПЛ. Правда, пока совсем непонятно, за счет чего команда Евгения Калешина добьется такого результата.

На текущий момент в активе у калининградской команды 12 очков. «Балтика» занимает скромное для себя 13 место в турнирной таблице.

В минувшем туре «Балтика» вновь оступилась. Выезд в Красноярск принес минимальное поражение от «Енисея».

Прогнозы на ФНЛ

Калининградцам отступать уже некуда. Еще пара-тройка потерь очков может обернуться самыми ужасными последствиями.

«Кубань»

Даже Александру Точилину пока не удается навести порядок к кубанском хозяйстве. «Кубань» сильно увязла в трясине ФНЛ.

На текущий момент «Кубань» занимает 18 место с 7 очками в активе. Причем забила команда 9 мячей в 10 матчах, пропустив в свои ворота 16.

В минувшем туре «Кубань» просто-напросто провалилась. Домашнее поражение от липецкого «Металлурга» (0:3) вышло полностью справедливым.

Точилин понимает, что выйти из непростой турнирной ситуации непросто. Для этого нужно по зернышку добывать очки, а с этим у кубанцев огромные трудности.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.55, на ничью за 3.85, а на «Кубань» — за 6.10.

Хозяевам уже нельзя терять очки, так что команда Калешина будет штурмовать оборону кубанцев .

«Кубань» сейчас на спаде, и пока непонятно, за счет чего этот самый спад можно миновать.

Калининградцы явно не будут откладывать дело в долгий ящик, и сразу понесутся вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.