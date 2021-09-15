«Балтика»
«Балтика» борется за выход в РПЛ. Правда, пока совсем непонятно, за счет чего команда Евгения Калешина добьется такого результата.
На текущий момент в активе у калининградской команды 12 очков. «Балтика» занимает скромное для себя 13 место в турнирной таблице.
В минувшем туре «Балтика» вновь оступилась. Выезд в Красноярск принес минимальное поражение от «Енисея».
Калининградцам отступать уже некуда. Еще пара-тройка потерь очков может обернуться самыми ужасными последствиями.
«Кубань»
Даже Александру Точилину пока не удается навести порядок к кубанском хозяйстве. «Кубань» сильно увязла в трясине ФНЛ.
На текущий момент «Кубань» занимает 18 место с 7 очками в активе. Причем забила команда 9 мячей в 10 матчах, пропустив в свои ворота 16.
В минувшем туре «Кубань» просто-напросто провалилась. Домашнее поражение от липецкого «Металлурга» (0:3) вышло полностью справедливым.
Точилин понимает, что выйти из непростой турнирной ситуации непросто. Для этого нужно по зернышку добывать очки, а с этим у кубанцев огромные трудности.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.55, на ничью за 3.85, а на «Кубань» — за 6.10.
«Кубань» сейчас на спаде, и пока непонятно, за счет чего этот самый спад можно миновать.
Калининградцы явно не будут откладывать дело в долгий ящик, и сразу понесутся вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.