«Милан»
Глобальные выводы пока рано делать, но, судя по всему, «Милан» неплохо подготовился к новому сезону. Старт у «россонери» получился довольно бодрым.
В первом туре команда Стефано Пиоли одержала гостевую победу над «Сампдорией» — 1:0. Единственный гол забил Браим Диаз.
А потом был разгром «Кальяри» — 4:1. Интересно, что все четыре мяча «Милан» забил до перерыва. Дважды отличился один из главных новичков команды француз Оливье Жиру.
Если против «Сампдории» «Милан» играл так себе, то в матче с «Кальяри» футбол «россонери» оставил очень хорошее впечатление. Этот «Милан» имеет все шансы как минимум повторить результат прошлого сезона.
«Лацио»
За «Лацио» в этом сезоне тоже будут пристально следить. Летом все «лациале» невероятно расстроились после того, как из команды ушел Симоне Индзаги. Но вскоре ситуация изменилась — печаль улетучилась.
Новым главным тренером «Лацио» стал Маурицио Сарри. Человек, который построил современный «Наполи», продуктивно провел свой единственный сезон в «Челси» и выиграл Скудетто с «Ювентусом».
«Лацио» мощно провел первые матчи под руководством Сарри. Сначала римляне обыграли «Эмполи», а потом одержали победу над «Специей».
И в этих матчах «Лацио» забил
Прогноз и ставка
На «Милан» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.28, на ничью за 3.65, на победу «Лацио» — за 3.46.
В исходы тут точно не надо лезть. Обе команды здорово провели первые матчи, сложно сейчас кому-то отдать предпочтение.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.93.
И еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.86.