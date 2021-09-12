«Милан» сыграет на своем поле с римским «Лацио» в рамках третьего тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Глобальные выводы пока рано делать, но, судя по всему, «Милан» неплохо подготовился к новому сезону. Старт у «россонери» получился довольно бодрым.

В первом туре команда Стефано Пиоли одержала гостевую победу над «Сампдорией» — 1:0. Единственный гол забил Браим Диаз.

А потом был разгром «Кальяри» — 4:1. Интересно, что все четыре мяча «Милан» забил до перерыва. Дважды отличился один из главных новичков команды француз Оливье Жиру.

Все прогнозы на спорт

Если против «Сампдории» «Милан» играл так себе, то в матче с «Кальяри» футбол «россонери» оставил очень хорошее впечатление. Этот «Милан» имеет все шансы как минимум повторить результат прошлого сезона.

«Лацио»

За «Лацио» в этом сезоне тоже будут пристально следить. Летом все «лациале» невероятно расстроились после того, как из команды ушел Симоне Индзаги. Но вскоре ситуация изменилась — печаль улетучилась.

Новым главным тренером «Лацио» стал Маурицио Сарри. Человек, который построил современный «Наполи», продуктивно провел свой единственный сезон в «Челси» и выиграл Скудетто с «Ювентусом».

Все прогнозы на Серию А

«Лацио» мощно провел первые матчи под руководством Сарри. Сначала римляне обыграли «Эмполи», а потом одержали победу над «Специей».

И в этих матчах «Лацио» забил девять мячей . Автором четырех из них стал Чиро Иммобиле.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.28, на ничью за 3.65, на победу «Лацио» — за 3.46.

В исходы тут точно не надо лезть. Обе команды здорово провели первые матчи, сложно сейчас кому-то отдать предпочтение.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.93.

И еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.86.