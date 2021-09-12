ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аргентинские игроки нарушили санитарные правила БразилииБразилия — Аргентина: скандал был неизбежен Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США
  • 00:35
    • Медведев вышел в финал US Open
  • 23:56
    • «Лорьян» одержал победу над чемпионом Франции
  • 22:25
    • ЦСКА обыграл «Локомотив», «Ак Барс» выиграл у «Витязя»
  • 20:21
    • Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»
  • 17:09
    • Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
  • 15:48
    • РПЛ опубликовала календарь до конца года
    Все новости спорта

    «Милан» и «Лацио» устроят перестрелку?

    «Милан» — «Лацио». Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Италии 12 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан» набрал шесть очков в первых двух матчах
    «Милан» сыграет на своем поле с римским «Лацио» в рамках третьего тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Сентября 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 19:00 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Милан»

    Глобальные выводы пока рано делать, но, судя по всему, «Милан» неплохо подготовился к новому сезону. Старт у «россонери» получился довольно бодрым.

    В первом туре команда Стефано Пиоли одержала гостевую победу над «Сампдорией» — 1:0. Единственный гол забил Браим Диаз.

    А потом был разгром «Кальяри» — 4:1. Интересно, что все четыре мяча «Милан» забил до перерыва. Дважды отличился один из главных новичков команды француз Оливье Жиру.

    Все прогнозы на спорт

    Если против «Сампдории» «Милан» играл так себе, то в матче с «Кальяри» футбол «россонери» оставил очень хорошее впечатление. Этот «Милан» имеет все шансы как минимум повторить результат прошлого сезона.

    «Лацио»

    За «Лацио» в этом сезоне тоже будут пристально следить. Летом все «лациале» невероятно расстроились после того, как из команды ушел Симоне Индзаги. Но вскоре ситуация изменилась — печаль улетучилась.

  • Бразилия — Аргентина: скандал был неизбежен
  • Почему бразильские власти сорвали матч?
  • Вчера

    • Новым главным тренером «Лацио» стал Маурицио Сарри. Человек, который построил современный «Наполи», продуктивно провел свой единственный сезон в «Челси» и выиграл Скудетто с «Ювентусом».

    Все прогнозы на Серию А

    «Лацио» мощно провел первые матчи под руководством Сарри. Сначала римляне обыграли «Эмполи», а потом одержали победу над «Специей».

    И в этих матчах «Лацио» забил девять мячей. Автором четырех из них стал Чиро Иммобиле.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.28, на ничью за 3.65, на победу «Лацио» — за 3.46.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В исходы тут точно не надо лезть. Обе команды здорово провели первые матчи, сложно сейчас кому-то отдать предпочтение.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.93.

    И еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Акжайык — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ротор — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры