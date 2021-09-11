В четвертом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле сразится с «Майнцем». Встреча пройде 11 сентября в Зинсхайме и начнется в 16:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» закончил прошлое первенство в середине турнирной таблицы, на 11 месте. От еврокубковой зоны он отстал на семь очков, а опасную строку опередил на десять пунктов.

В межсезонье «деревенские» провели всего три контрольных поединках, где по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. В первом же матче нового сезона они обыграли 3:2 ОТ кельнскую «Викторию» в Кубке страны.

После этого «сине-белые» стартовали и в чемпионате страны, где сперва разгромили дома «Аугсбург» 4:0, затем поделили очки с «Унионом» 2:2, а в прошлом туре уступили в гостях «Боруссии» Д 2:3.

Все прогнозы на футбол

К слову, данное фиаско в чемпионате стало для «Хоффенхайма» первым с 3 апреля. До этого он не проигрывал на протяжении девять подряд матчей, выиграв четыре из них и в пяти остальных сыграв вничью.

«Майнц»

«Майнц» минувшее первенство первой Бундеслиги завершил только на 12 позиции в турнирной таблице, обойдя опасную зону всего на шесть пунктов.

При подготовке к сезону «карнавальщики» провели четыре контрольных поединка, в которых трижды победили и раз уступили, проиграв самому «Ливерпулю» только 0:1.

«Красно-белые» начали сезон с победы над любительским «Эльверсбергом» в Кубке Германии, правда, только в дополнительное время. Затем «Майнц» сенсационно обыграл в первом туре чемпионата «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

Потом последовало гостевое поражение от «Бохума» 0:2 и домашняя виктория над «Гройтер Фюрт» 3:0. Отметим, что коллектив проиграл два раза за 14 последних матчей в чемпионате страны при восьми викториях и четырех ничьих.

В минувшем сезоне «Майнц» в двух играх с «Хоффенхаймом» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв вничью 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.06.

На викторию «Майнца» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.82.

Зачастую между собой эти команды играют очень результативно. Ожидаем, что и на этот раз будет много забитых мячей и игра пробьет тотал в три мяча.