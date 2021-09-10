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    «Огурцы» отберут очки у лидера?

    «Спортинг» Хихон — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Чемпионат Испании, 10 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Леганес»
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    «Леганес»
    В пятницу, 10 сентября, в 5-м туре Сегунды сезона 2021/22 хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Леганеса». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.25
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    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав всего на два очка от зоны плей-офф.

    Хихонцы долгое время претендовали на повышение в классе, но они неудачно провели финиш турнира, победив всего лишь дважды за последние десять игр и пять раз проиграв.

    Новое первенство «Спортинг» начал хорошо и после четырех туров возглавляет турнирную таблицу Сегунды, имея на своем счету 10 очков, но конкуренты отстают совсем незначительно.

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    Коллектив выиграл обе домашние игры, одолев «Бургос» 1:0 и «Марандес» 2:1, а на выезде состоялась мировая с «Тенерифе» 0:0 и виктория над «Жироной» 2:1 в минувшем туре.

    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Основную часть чемпионата команда завершила на третьем месте, отстав от второй напрямую проходной строки аж на девять баллов.

    Но поход за путевку в Примеру через плей-офф завершился же сразу. На полуфинальной стадии «огурцы» дважды проиграли «Райо Вальекано»: 1:2 дома и 0:3 на выезде.

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  • 07/09/2021

    • А вот в текущем сезоне коллектив из пригорода Мадрида пока идет в зоне вылета, набрав всего лишь два очка в четырех проведенных матчах.

    В первом туре текущего розыгрыша «Леганес» потерпел выездное фиаско от второй команды «Реал Сосьедада» 0:1. После чего в родных стенах сыграл вничью с «Бургасом» 0:0 и уступил «Ибице» 1:2. В прошлом игровом дне он подели очки в гостях с «Эйбаром» — 1:1.

    В прошлом сезоне между собой эти клубы дважды делил очки — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.10.

    Хихонцы хоть и лидируют, но все победы были натужными, а «огурцы» похоже что не настроились на новичков, неудачно сыграв с ними. Прогнозируем, что «Леганес» даст бой текущему лидеру и не проиграет ему.

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    «Спортинг» Хихон — «Леганес»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на футбол. «Огурцы» отберут очки у лидера?
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