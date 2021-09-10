В пятницу, 10 сентября, в 5-м туре Сегунды сезона 2021/22 хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Леганеса». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав всего на два очка от зоны плей-офф.

Хихонцы долгое время претендовали на повышение в классе, но они неудачно провели финиш турнира, победив всего лишь дважды за последние десять игр и пять раз проиграв.

Новое первенство «Спортинг» начал хорошо и после четырех туров возглавляет турнирную таблицу Сегунды, имея на своем счету 10 очков, но конкуренты отстают совсем незначительно.

Все прогнозы на футбол

Коллектив выиграл обе домашние игры, одолев «Бургос» 1:0 и «Марандес» 2:1, а на выезде состоялась мировая с «Тенерифе» 0:0 и виктория над «Жироной» 2:1 в минувшем туре.

«Леганес»

В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Основную часть чемпионата команда завершила на третьем месте, отстав от второй напрямую проходной строки аж на девять баллов.

Но поход за путевку в Примеру через плей-офф завершился же сразу. На полуфинальной стадии «огурцы» дважды проиграли «Райо Вальекано»: 1:2 дома и 0:3 на выезде.

А вот в текущем сезоне коллектив из пригорода Мадрида пока идет в зоне вылета, набрав всего лишь два очка в четырех проведенных матчах.

В первом туре текущего розыгрыша «Леганес» потерпел выездное фиаско от второй команды «Реал Сосьедада» 0:1. После чего в родных стенах сыграл вничью с «Бургасом» 0:0 и уступил «Ибице» 1:2. В прошлом игровом дне он подели очки в гостях с «Эйбаром» — 1:1.

В прошлом сезоне между собой эти клубы дважды делил очки — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.45.

На викторию «Леганеса» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.10.

Хихонцы хоть и лидируют, но все победы были натужными, а «огурцы» похоже что не настроились на новичков, неудачно сыграв с ними. Прогнозируем, что «Леганес» даст бой текущему лидеру и не проиграет ему.