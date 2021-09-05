5 сентября в пятом туре отборочной компании к ЧМ-2020 сборная Сан-Марино в Сарравалле примет национальную команду Польши. Встреча начнется в 21:45 по мск. Сан-Марино — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 47 матчей и все проиграли.

«Футбольные карлики» начали текущий отборочный цикл с крупного поражения от Англии со счетом 0:5, после этого они пропустили три безответных мяча от Венгрии и уступили 0:2 Албании.

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Накануне же команда Сан-Марино потерпела выездное фиаско от Андорры со счетом 0:2. Последний раз в официальной игре она забивала в ноября 2019 года, огорчив тогда Казахстан (1:3).

Польша

Летом сборная Польши играла на чемпионате Европы, но не смогла выйти из группы, набрав всего одно очко в квартете со Словакией, Испанией и Швецией.

В текущем отборочном турнире в активе «кадры» после четырех туров числится семь баллов, с которыми она идет на второй позиции в своей группе, уступая пять очков первой Англии, а преследователи находятся совсем рядом.

Поляки стартовали в данном цикле с выездной ничьей против Венгрии 3:3, после этого обыграли дома Андорру 3:0 и потерпели гостевое фиаско 1:2 от Англии. Несколько дней тому назад они разгромили на своей территории Албанию 4:1.

За 14 последних матчей в отборочных циклах чемпионатов мира Польша потерпела всего два поражения при девяти победах и двух ничьих.

Польша выиграла у Сан-Марино во всех восьми очных встречах с общим счетом 33:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество гостям. На победу Польши предлагают — 1.01.

На викторию Сан-Марино дают — 57.00, ничья оценена — в 26.00.

Победа «кадры» в этом поединке не вызывает ни у кого сомнения. Правда, не ожидаем, что поляки уж сильно будут громить «карлика». В общем, в этой игре ставим на ТМ 5,5.