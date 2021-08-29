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    Ждать ли от «Лилля» первой победы в Лиге 1?

    «Лилль» — «Монпелье». Прогноз и ставка (к. 2.21) на футбольный матч французской Лиги 1 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Монпелье»
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    Жонатан Бамба
    В четвертом туре чемпионата Франции «Лилль» будет принимать «Монпелье». Матч пройдет на «Пьер Моруа» 29 августа. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лилль» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Августа 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 18:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Лилль»

    Новый сезон во Франции начался для «Лилля» с зарубы с «ПСЖ» в Суперкубке страны. В матче, прошедшем в Тель-Авиве, команда Жослена Гурвеннека одержала победу (1:0).

    В чемпионате же «Лилль» пока не так хорош. В трех турах «доги» смогли настрелять всего 2 очка. С разницей голов 4:8 они занимают 17-место в общекомандном зачете.

    На старте Лиги 1 «Лилль» встретился с «Мецом» на его поле. В том матче команды решили не жалеть вратарей и устроили голевое месиво, но без победителя — 3:3.

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    Во второй игре, которая прошла на «Пьер Моруа», «Лилль» попал под каток «Ниццы» (0:4). В последнем на данный момент матче ребята Жослена Гурвеннека разыграли ничью с «Сент-Этьеном» (1:1).

    «Монпелье»

    В Лиге 1 сезона 2021/22 клуб из Монпелье нестабилен. В трех встречах команда смогла набрать 4 очка, что позволяет сейчас занимать седьмую строчку в таблице.

    Без баллов «Монпелье» остался в первой игре чемпионата, прошедшей на «Стад де ля Моссон». В поединке с «Марселем» хозяева разбросали в воздух преимущество в 2 гола и потерпели поражение (2:3).

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    • После неудачного поединка с «южанами» парни Оливье Даль'Ольо отправились в гости к «Реймсу», где в голевой перестрелке сильнейшего так и не определили (3:3).

    В игре третьего тура против «Лорьяна» «Монпелье» пропустил первым и проиграл тайм. А вот после 15-минутного отдыха команда Даль'Ольо отгрузила соперникам трешку и взяла 3 балла (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лилля» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Монпелье» — 4.88.

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    После смазанного начала сезона «Лилль» будет играть еще с одним непростым соперником, который на старте забил 8 голов.

    Осознавая силу «Монпелье» в атаке, действующие чемпионы постараются быть первыми в нападении и более собранными у своих ворот. Наши прогноз и ставка — «Лилль» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.21.

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    «Лилль» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Ждать ли от «Лилля» первой победы в Лиге 1?
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