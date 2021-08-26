26 августа ЛАСК на выезде сыграет с командой «Сент-Джонстон» в рамках ответной встречи четвертого раунда квалификации Лиги конференций. Матч состоится в городе Перт и начнется в 21:00 мск. Результат первого матча 1:1. «Сент-Джонстон» — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Джонстон»

Это будет четвертый матч в еврокубках для команды из Шотландии. Ранее она выступила в квалификации Лиги Европы и на стадии полуфинала проиграла «Галатасараю». В первой игре удалось зацепиться за ничью, но во втором поединке хозяева проиграли 2:4.

Всего в этом сезоне «Сент-Джонстон» провел 7 официальных поединков с учетом всех турниров и выиграть в основное время ни разу не удалось.

Статистика такова, что в 5 матчах была ничья, а в двух случаях коллектив терпел поражение. Как раз последнее поражение хозяева потерпели 22 августа в домашнем матче шотландской Премьер-лиги, уступив «Данди Юнайтед» 0:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Сент-Джонстон» пропускал во всех трех домашних матчах этого сезона. Единственную домашнюю встречу в еврокубках коллектив проиграл «Галатасараю». Сейчас команда имеет два домашних поражения подряд.

ЛАСК

Гости изначально стартовали в Лиге конференций. Начали они с третьей стадии квалификации. Там им попалась «Войводина», которую они обыграли с общим счетом 7:1.

Сейчас ЛАСК не выигрывает уже три матча. Команда проиграла «Штурму» 1:3 и кроме ничьи с «Сент-Джонстоном» расписала мировую с «Хартбергом» (1:1).

В нынешнем сезоне австрийцы провели 3 выездных поединка, в рамках которых у них было две победы и одна ничья.

В прошлом сезоне ЛАСК играл в группе J Лиги Европы. Заняв третье место с 10 очками, клуб вылетел из турнира, но при этом до плей-офф команде не хватило всего трех пунктов.

Прогноз и ставка

Фаворитом поединка, хоть и с высоким коэффициентом, считается ЛАСК (2.06). На победу «святых» в этом матче можно поставить с коэффициентом 3.45. Ничья выставлена букмекерами с котировкой 3.40.

«Сент-Джонстон» проиграл 2 домашних матча подряд, тогда как у ЛАСКа на выезде в этом сезоне поражений еще не было.

Опыт гостей куда больше. В прошлом сезоне они были ближе к выходу в плей-офф Лиги Европы. В сезоне нынешнем у них 4 победы и 4 ничьи при одном поражении в девяти матчах. Рекомендуем поставить на победу гостей.