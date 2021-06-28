«Тобол»
«Тобол» пока лидирует в чемпионате Казахстана. В активе у команды 38 очков, причем столько же у «Астаны».
Атакует команда относительно результативно (34 гола). А вот оборона команды — лучшая в лиге (всего 11 пропущенных мячей).
В минувшем туре «Тобол» добыл важную победу. «Кайсар» на выезде был обыгран со счетом 1:3.
«Тобол» намеревается побороться за чемпионский титул. Причем наряду с «Астаной», среди конкурентов значится и соперник по отчетной встрече.
«Кайрат»
Действующий чемпион страны стартовал неудачно, но сейчас подтянулся к лидерам. Сейчас алмаатинцы занимают 3 позицию.
«Кайрат» забивает чаще всех в лиге — 36 голов. Вот только отставание от дуэта лидеров пока составляет 5 пунктов.
Правда, в минувшем туре «Кайрат» сумел уверенно победить. Дома был сметен с газона «Каспий» (5:1).
К слову, в том матче дубль оформил Вагнер Лав. Бразильский ветеран продолжает феерить, так что в чемпионской гонке «Кайрат» еще не сказал своего последнего слова.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 2.31, на ничью за 3.60, а на «Тобол» — за 2.75.
Хозяева стремятся оторваться от конкурентов, к тому же обладают надежными тылами.
Обе команды отлично атакуют, так что наверняка найдут свои шансы у ворот оппонентов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.69.