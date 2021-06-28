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    «Тобол» с «Кайратом» устроят голевой бартер?

    «Тобол» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Казахстана, 28 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Кайрат»
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    Вагнер Лав
    «Тобол» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 28 июня, начало — в 16:00 мск. «Тобол» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тобол»

    «Тобол» пока лидирует в чемпионате Казахстана. В активе у команды 38 очков, причем столько же у «Астаны».

    Атакует команда относительно результативно (34 гола). А вот оборона команды — лучшая в лиге (всего 11 пропущенных мячей).

    В минувшем туре «Тобол» добыл важную победу. «Кайсар» на выезде был обыгран со счетом 1:3.

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    «Тобол» намеревается побороться за чемпионский титул. Причем наряду с «Астаной», среди конкурентов значится и соперник по отчетной встрече.

    «Кайрат»

    Действующий чемпион страны стартовал неудачно, но сейчас подтянулся к лидерам. Сейчас алмаатинцы занимают 3 позицию.

    «Кайрат» забивает чаще всех в лиге — 36 голов. Вот только отставание от дуэта лидеров пока составляет 5 пунктов.

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    • Правда, в минувшем туре «Кайрат» сумел уверенно победить. Дома был сметен с газона «Каспий» (5:1).

    К слову, в том матче дубль оформил Вагнер Лав. Бразильский ветеран продолжает феерить, так что в чемпионской гонке «Кайрат» еще не сказал своего последнего слова.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 2.31, на ничью за 3.60, а на «Тобол» — за 2.75.

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    Хозяева стремятся оторваться от конкурентов, к тому же обладают надежными тылами.

    «Кайрат» классно атакует, и наверняка докажет это в этом матче.

    Обе команды отлично атакуют, так что наверняка найдут свои шансы у ворот оппонентов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.69.

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    «Тобол» — «Кайрат»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 28.06.2021. Прогнозы на футбол. «Тобол» с «Кайратом» устроят голевой бартер?
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