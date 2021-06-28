«Тобол» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 28 июня, начало — в 16:00 мск. «Тобол» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

«Тобол» пока лидирует в чемпионате Казахстана. В активе у команды 38 очков, причем столько же у «Астаны».

Атакует команда относительно результативно (34 гола). А вот оборона команды — лучшая в лиге (всего 11 пропущенных мячей).

В минувшем туре «Тобол» добыл важную победу. «Кайсар» на выезде был обыгран со счетом 1:3.

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«Тобол» намеревается побороться за чемпионский титул. Причем наряду с «Астаной», среди конкурентов значится и соперник по отчетной встрече.

«Кайрат»

Действующий чемпион страны стартовал неудачно, но сейчас подтянулся к лидерам. Сейчас алмаатинцы занимают 3 позицию.

«Кайрат» забивает чаще всех в лиге — 36 голов. Вот только отставание от дуэта лидеров пока составляет 5 пунктов.

Правда, в минувшем туре «Кайрат» сумел уверенно победить. Дома был сметен с газона «Каспий» (5:1).

К слову, в том матче дубль оформил Вагнер Лав. Бразильский ветеран продолжает феерить, так что в чемпионской гонке «Кайрат» еще не сказал своего последнего слова.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 2.31, на ничью за 3.60, а на «Тобол» — за 2.75.

Хозяева стремятся оторваться от конкурентов, к тому же обладают надежными тылами.

«Кайрат» классно атакует , и наверняка докажет это в этом матче.

Обе команды отлично атакуют, так что наверняка найдут свои шансы у ворот оппонентов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.69.