Кокорин может покинуть «Фиорентину»

Александр Кокорина Фото: globallookpress.com
По информации издания, на форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.
Итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.