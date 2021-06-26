Кокорин может покинуть «Фиорентину»

Нападающий «Фиорентины»может покинуть итальянский клуб, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, на форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.