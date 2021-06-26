Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейн не показывает своей игры на Евро-2020Топ-5 разочарований игроков группового этапа Евро-2020
  • 16:56
    • «Миннесота» готова платить Капризову до 9 миллионов долларов в год
  • 16:25
    • Кокорин может покинуть «Фиорентину»
  • 12:48
    • Назначены арбитры на матчи Хорватия — Испания и Франция — Швейцария
  • 12:00
    • Влашич — лучший по удачным обводкам в групповой стадии Евро-2020
  • 11:29
    • Защитник «Монтеррея» попал в список интересов ЦСКА
    Все новости спорта

    Кокорин может покинуть «Фиорентину»

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол Италии Трансферы РПЛ Футбол России Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорина может покинуть итальянский клуб, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Александр Кокорина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорина

    По информации издания, на форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

    Итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму.

    Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями.

  • Суд обязал Кокорина и Мамаева заплатить избитому водителю еще 200 тыс. рублей
  • Читайте по теме

    • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Австрия остановить Италию?
  • Италия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Дания выйдет в четвертьфинал Евро?
  • Уэльс — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Нападение сборной Нидерландов задавит Чехию?
  • Нидерланды — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.89
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нидерланды — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бельгия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атланта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры