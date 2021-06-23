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    Суд обязал Кокорина и Мамаева заплатить избитому водителю еще 200 тыс. рублей

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    Савеловский суд Москвы по иску водителя Виталия Соловчука обязал четырех человек, в том числе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выплатить 200 тысяч рублей компенсации за избиение, сообщает «Р-Спорт».

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    Александр Кокорин и Павел Мамаев

    «Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Еще по 400 рублей — в виде утраченного заработка и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа», — сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.

    Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, пострадавший 8 октября 2018 года от компании футболистов, требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела: братьев Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого. Соловчук также настаивал на компенсации в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение.

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