Суд обязал Кокорина и Мамаева заплатить избитому водителю еще 200 тыс. рублей

Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: globallookpress.com
«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Еще по 400 рублей — в виде утраченного заработка и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа», — сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, пострадавший 8 октября 2018 года от компании футболистов, требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела: братьев Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого. Соловчук также настаивал на компенсации в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение.