Суд обязал Кокорина и Мамаева заплатить избитому водителю еще 200 тыс. рублей

Савеловский суд Москвы по иску водителяобязал четырех человек, в том числе футболистов, выплатить 200 тысяч рублей компенсации за избиение, сообщает «Р-Спорт».

«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Еще по 400 рублей — в виде утраченного заработка и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа», — сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, пострадавший 8 октября 2018 года от компании футболистов, требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела: братьев Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого. Соловчук также настаивал на компенсации в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение.