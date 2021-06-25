В пятницу, 25 июня, в финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов в Албании в городе Эльбасани косовская «Приштина» сыграет с «Интером» из Андорры. Начало — в 21:00 по мск. «Приштина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Приштина»

«Приштина» на полуфинальной стадии данного мини-турнира легко справилась с «Фольгором» из Сан-Марино, выиграв со счетом 2:0, правда, забив оба гола уже после перерыва.

До этого клуб из Косово засветилась на еврокубках в четырех случаях, где все эти выступления были в Лиге Европы, и только раз смог преодолеть хотя бы один раунд.

Произошло данное событие в сезоне 2018/19, выбив тогда гибралтарский клуб «Европа» на первом раунде отбора ЛЕ (5:0 и 1:1). Однако затем был проигрыш по пенальти от люксембургской «Фолы».

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В минувшем сезоне в еврокубках «сине-былых» выступали в квалификации ЛЕ, но они сразу же проиграли первому сопернику — «Линкольну» из Гибралтара со счетом 0:3.

«Интер»

«Интер» на предыдущей стадии этого мини-турнира смог выбить фарерский «ХБ Торсхавн», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечении часа игры.

Отметим, что клуб из Эскальдес-Энгордани только в прошлом сезоне дебютировал в еврокубках, также приняв участие в Лиге чемпионов, где на первом этапе проиграл «Дрите» из Косово со счетом 1:2.

Перебравшись в Лиге Европы коллектив из Андорры и там не задержался. Во втором отборочном раунде он в родных стенах потерпел фиаско от ирландского «Дандолка» (0:1), который в итоге пробился в групповой этап соревнования.

Прогноз и ставка на «Приштина» — «Интер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Приштины» — 1.50, победа «Интера» — 6.65, ничья — 3.70.

Проход: «Приштины» — 1.25; «Интера» — 3.40.

Клуб из Косово явно сильнее своих оппонентов на данной стадии. Прогнозируем, что «Приштина» и второй поединок выиграет еще в основное время и без пропущенных мячей.