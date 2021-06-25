Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема и Криштиану РоналдуГерои дня: Карим Бензема и Криштиану Роналду Италия эффектно проводит Евро-2020Топ-3 команд группового этапа Евро-2020 Португалия — ФранцияДружеская перестрелка. Роналду вывел Португалию в плей-офф
  • 11:53
    • Глава селекционной службы ЦСКА: По Гайчу обращался клуб АПЛ
  • 06:51
    • Бразилия вырвала победу у Колумбии, забив на 10-й компенсированной минуте
  • 08:15
    • Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную
  • 00:11
    • Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
  • 00:09
    • Германия вырвала у Венгрии ничью и вышла в плей-офф Евро-2020
  • 23:59
    • Португалия сыграла вничью с Францией и вышла в плей-офф Евро-2020
  • 21:08
    • Сборная Украины прошла в плей-офф Евро-2020 с третьего места
    Все новости спорта

    Косовары шагнут в основную квалификацию ЛЧ

    «Приштина» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Лига чемпионов, 25 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Приштина» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Приштина»
    В пятницу, 25 июня, в финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов в Албании в городе Эльбасани косовская «Приштина» сыграет с «Интером» из Андорры. Начало — в 21:00 по мск. «Приштина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Приштина»

    «Приштина» на полуфинальной стадии данного мини-турнира легко справилась с «Фольгором» из Сан-Марино, выиграв со счетом 2:0, правда, забив оба гола уже после перерыва.

    До этого клуб из Косово засветилась на еврокубках в четырех случаях, где все эти выступления были в Лиге Европы, и только раз смог преодолеть хотя бы один раунд.

    Произошло данное событие в сезоне 2018/19, выбив тогда гибралтарский клуб «Европа» на первом раунде отбора ЛЕ (5:0 и 1:1). Однако затем был проигрыш по пенальти от люксембургской «Фолы».

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем сезоне в еврокубках «сине-былых» выступали в квалификации ЛЕ, но они сразу же проиграли первому сопернику — «Линкольну» из Гибралтара со счетом 0:3.

    «Интер»

    «Интер» на предыдущей стадии этого мини-турнира смог выбить фарерский «ХБ Торсхавн», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечении часа игры.

    Отметим, что клуб из Эскальдес-Энгордани только в прошлом сезоне дебютировал в еврокубках, также приняв участие в Лиге чемпионов, где на первом этапе проиграл «Дрите» из Косово со счетом 1:2.

  • Топ-3 команд группового этапа Евро-2020
  • Кто показал себя с лучшей стороны?
  • Сегодня

    • Перебравшись в Лиге Европы коллектив из Андорры и там не задержался. Во втором отборочном раунде он в родных стенах потерпел фиаско от ирландского «Дандолка» (0:1), который в итоге пробился в групповой этап соревнования.

    Прогноз и ставка на «Приштина» — «Интер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Приштины» — 1.50, победа «Интера» — 6.65, ничья — 3.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Проход: «Приштины» — 1.25; «Интера» — 3.40.

    Клуб из Косово явно сильнее своих оппонентов на данной стадии. Прогнозируем, что «Приштина» и второй поединок выиграет еще в основное время и без пропущенных мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боливия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сеара — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коринтианс — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Монреаль — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гремио — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.29
  • Экспресс дня 25 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер Майами — Орландо Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ломаченко — Накатани
  • Бокс
  • 27/06/2021 в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Юссуф Поульсен
  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
    • 00:55 22/06/2021     Футболисты сборной Италии
  • Без потерь и пропущенных голов. Италия уверенно выиграла группу A
    • 22:04 20/06/2021
    «Приштина» — «Интер»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.06.2021. Прогнозы на футбол. Косовары шагнут в основную квалификацию ЛЧ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры