Финляндия сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 21 июня, начало — в 22:00 мск. Финляндия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Финляндия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Финляндии

Для почти гарантированного выхода в плей-офф финнам может хватить даже ничьей. Вот только вырвать ее у лидера квартета — еще тот ребус.

С датчанами сборной Финляндии откровенно повезло, если, конечно, так можно рассуждать после падения Эриксена. Так-то финны смотрелись средненько.

И с Россией у команды мало что выходило. Ну, хотя бы в обороне особых провалов не возникало — уже хлеб.

Все прогнозы на Евро-2020

Разумеется, цель номер один — выстоять перед натиском бельгийских атак. Есть некоторая надежда, что обеспечившие себе плей-офф соперники не будут столь кровожадны.

Сборная Бельгии

Одна из самых играющих сборных на Евро. Ромелу Лукаку, Эден Азар и Кевин Де Брюйне вполне способны свернуть горы, и задачу-минимум уже выполнили.

Шансов у оппонентов по группе почти не было. Вот только с датчанами пришлось изрядно повозиться. Благо, Де Брюйне вовремя появился и решил вопросы.

Наверняка сборная Бельгии не упустит шанса завоевать максимум очков. Во втором тайме бельгийцы могут серьезно прибавить.

Даже если тренерский штаб пойдет на рокировку, у бельгийцев найдется, кому забивать. Быть может, все свои голы команда прибережет на второй тайм.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.37, на ничью за 4.96, а на Финляндию — за 10.50.

Финнов с турнирной точки зрения устроит и ничья, но для этого нужно сдержать атаки мощного оппонента.

Бельгийцы забивают с какой-то показной легкостью, и наверняка выдадут в этой встрече высокую результативность .

Финны будут действовать от обороны, но наверняка сумеют продержаться не более тайма. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.40. Для остальных — более умеренный прогноз.