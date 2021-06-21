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    Бельгия поднажмет во втором тайме?

    Финляндия — Бельгия. Дерзкая ставка за 4.40 на матч Евро-2020 21 июня 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    Финляндия сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 21 июня, начало — в 22:00 мск. Финляндия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Финляндия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Финляндии

    Для почти гарантированного выхода в плей-офф финнам может хватить даже ничьей. Вот только вырвать ее у лидера квартета — еще тот ребус.

    С датчанами сборной Финляндии откровенно повезло, если, конечно, так можно рассуждать после падения Эриксена. Так-то финны смотрелись средненько.

    И с Россией у команды мало что выходило. Ну, хотя бы в обороне особых провалов не возникало — уже хлеб.

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    Разумеется, цель номер один — выстоять перед натиском бельгийских атак. Есть некоторая надежда, что обеспечившие себе плей-офф соперники не будут столь кровожадны.

    Сборная Бельгии

    Одна из самых играющих сборных на Евро. Ромелу Лукаку, Эден Азар и Кевин Де Брюйне вполне способны свернуть горы, и задачу-минимум уже выполнили.

    Шансов у оппонентов по группе почти не было. Вот только с датчанами пришлось изрядно повозиться. Благо, Де Брюйне вовремя появился и решил вопросы.

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    • Наверняка сборная Бельгии не упустит шанса завоевать максимум очков. Во втором тайме бельгийцы могут серьезно прибавить.

    Даже если тренерский штаб пойдет на рокировку, у бельгийцев найдется, кому забивать. Быть может, все свои голы команда прибережет на второй тайм.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.37, на ничью за 4.96, а на Финляндию — за 10.50.

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    Финнов с турнирной точки зрения устроит и ничья, но для этого нужно сдержать атаки мощного оппонента.

    Бельгийцы забивают с какой-то показной легкостью, и наверняка выдадут в этой встрече высокую результативность.

    Финны будут действовать от обороны, но наверняка сумеют продержаться не более тайма. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.40. Для остальных — более умеренный прогноз.

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