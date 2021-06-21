21 июня Санкт-Петербург примет очередной поединок группового этапа Евро-2020. В нем сойдутся участники группы В — сборные Финляндии и Бельгии. Поединок должен стартовать в 22:00 мск. Финляндия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Финны набрали 3 очка, но из-за очного поражения сборной России со счетом 0:1, отстают от команды Станислава Черчесова в таблице B. Напомним, что с тем же счетом финская команда обыграла датчан.

В текущем календарном году у Финляндии не густо с победами. Случай с датчанами стал единственным из четырех. При этом стоит отметить, что три последних официальных поединка «Филинов» завершались при двух и менее забитых голах.

В любом случае, сборная Финляндии по праву может считаться открытием этого Евро, поскольку для нее это дебют. Получается, что с первого раза подопечные Маркку Канервы могут выйти в плей-офф.

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Больше гола «Бело-синие» не забивали в последних трех официальных выступлениях.

Бельгия

«Красные дьяволы» без особого труда одолели сборную России (3:0), а после этого не без проблем, но все же победили сборную Дании (2:1). Таким образом, подопечные Роберто Мартинеса обеспечили себе выход в плей-офф досрочно.

Помимо Евро вспомним предыдущие результаты команды. В отборе на ЧМ, который проводился в марте, бельгийцы разгромили Белоруссию 8:0, победили Уэльс 3:1 и разошлись миром с Чехией (1:1).

Прогноз на матч Финляндия — Бельгия Устоят ли финны против немотивированной Бельгии?

Бельгия показывает отличную результативность. Забив 5 мячей за два тура, команда является одной из самых результативных на этом турнире. Нельзя не отметить, что в матче с Данией бельгийцы нанесли всего 6 ударов, 4 из которых пошли в створ ворот соперника. Так что атаке Мартинеса нужно не так уже много моментов для взятия.

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Среди травмированных остается Тимоти Кастань. Вернулись Витцель и Де Брейне, которые играли в прошлой встрече. Первый даже забил победный гол.

Ставка

В победу Финляндии практически не верят. На нее дают 12.00. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 1.35. Ничейный исход поединка букмекеры предлагают с коэффициентом 5.00.

Финны однозначно встанут всей командой в обороне и будут ждать своего шанса в контратаке. Но даже при всем желании, сдеражть такую атаку Бельгии будет очень сложно. И датчане, и россияне имели достаточное количество моментов для взятия ворот при всей оборонительности футбола финской сборной.