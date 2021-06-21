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    На этот раз Финляндия получит больше

    Финляндия — Бельгия. Ставка (к. 2.04) на тоталы в матче чемпионата Европы по футболу 21 июня 2021 года

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    Кевин Де Брейне
    21 июня Санкт-Петербург примет очередной поединок группового этапа Евро-2020. В нем сойдутся участники группы В — сборные Финляндии и Бельгии. Поединок должен стартовать в 22:00 мск. Финляндия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 21 Июня 2021 года
    Финляндия
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    Финляндия

    Финны набрали 3 очка, но из-за очного поражения сборной России со счетом 0:1, отстают от команды Станислава Черчесова в таблице B. Напомним, что с тем же счетом финская команда обыграла датчан.

    В текущем календарном году у Финляндии не густо с победами. Случай с датчанами стал единственным из четырех. При этом стоит отметить, что три последних официальных поединка «Филинов» завершались при двух и менее забитых голах.

    В любом случае, сборная Финляндии по праву может считаться открытием этого Евро, поскольку для нее это дебют. Получается, что с первого раза подопечные Маркку Канервы могут выйти в плей-офф.

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    Больше гола «Бело-синие» не забивали в последних трех официальных выступлениях.

    Бельгия

    «Красные дьяволы» без особого труда одолели сборную России (3:0), а после этого не без проблем, но все же победили сборную Дании (2:1). Таким образом, подопечные Роберто Мартинеса обеспечили себе выход в плей-офф досрочно.

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    • Помимо Евро вспомним предыдущие результаты команды. В отборе на ЧМ, который проводился в марте, бельгийцы разгромили Белоруссию 8:0, победили Уэльс 3:1 и разошлись миром с Чехией (1:1).

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  • Устоят ли финны против немотивированной Бельгии?

    • Бельгия показывает отличную результативность. Забив 5 мячей за два тура, команда является одной из самых результативных на этом турнире. Нельзя не отметить, что в матче с Данией бельгийцы нанесли всего 6 ударов, 4 из которых пошли в створ ворот соперника. Так что атаке Мартинеса нужно не так уже много моментов для взятия.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Среди травмированных остается Тимоти Кастань. Вернулись Витцель и Де Брейне, которые играли в прошлой встрече. Первый даже забил победный гол.

    Ставка

    В победу Финляндии практически не верят. На нее дают 12.00. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 1.35. Ничейный исход поединка букмекеры предлагают с коэффициентом 5.00.

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    Финны однозначно встанут всей командой в обороне и будут ждать своего шанса в контратаке. Но даже при всем желании, сдеражть такую атаку Бельгии будет очень сложно. И датчане, и россияне имели достаточное количество моментов для взятия ворот при всей оборонительности футбола финской сборной.

    Для выбора нужно ставки упомянем еще один факт. Бельгия стала самой результативной командой отбора на Евро, забив 40 голов в 10 матчах. Судя по всему, в этот раз сборной Финляндии отскочить не удастся. Ставка — ИТБ2 (2) за 2.04.

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