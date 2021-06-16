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    Низового исхода здесь ждать не стоит

    Турция — Уэльс. Ставка (к. 1.97) на тоталы, Евро-2020, 16 июня 2021 года

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    Хакан Чалханоглу
    16 июня в Баку на Олимпийском стадионе сборная Турции сыграет с командой Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Поединок начнется в 19:00 по мск. Турция — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 16 Июня 2021 года
    Турция
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    •  Турция 19:00 Уэльс Уэльс
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    Коэффициенты на матч
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    Турция

    В первом туре этого турнира сборная Турции потерпела крупное поражение от Италии со счетом 0:3. Если еще в первом тайме «янычарам» удалось сдерживать соперника, то во второй половине они уже ничего не смогли противопоставить оппоненту.

    Стоит отметить, что этим фиаско турки прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой они добились четырех викторий и две игры завершили мировыми результатами.

    При подготовке в Евро-2020 дружина Шенола Гюнеша провела три поединка. В этих матчах были обыграны Азербайджан (2:1) и Молдавия (2:0), а встреча против Гвинеи закончился вничью со счетом 0:0.

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    В марте Турция успешно стартовала в квалификации на ЧМ, сумев обыграть Нидерланды (4:2) и разгромить на выезде сборную Норвегии (3:0), но не справилась с Латвией, сыграв дома вничью 3:3. К слову, только в двух из последних семи встреч она не смогла забить хотя бы гол.

    Уэльс

    На старте континентального турнира сборная Уэльса расписала мировую с Швейцарией, сыграв 1:1. Команды обменялись голами в середине второго тайма, к тому же в самой концовке игры не был засчитан гол в ворота валлийцев.

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    • Этим результатом британский коллектив продлил свою безвыигрышную серию до трех встреч, где он одну игру проиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

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  • 13/06/2021

    • Непосредственно перед стартом Евро-2020 «красные» провели два спарринга, в которых сперва в гостях уступили 0:3 Франции, но играли полтора тайма в меньшинстве, а затем расписали домашнюю мировую с Албанией 0:0.

    В марте этого года Уэльс стартовал в квалификации к ЧМ-2022. Сперва в этом соревновании он уступил на выезде соборной Бельгии со счетом 1:3, после чего обыграл в родных стенах Чехию 1:0.

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    Последний раз эти сборные играли между собой аж в 1997 году. И тогда Турция обыграла Уэльс со счетом 6:4. Всего они встречались шесть раз. Трижды победили валлийцы, дважды выиграли турки и раз была ничья.

    Ставка

    В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2 предлагают поставить с коэффициентом 1.97, а на низовой исход дают 1.93.

    Туркам ну ни как нельзя проигрывать, а то они наверняка досрочно отправятся домой. Поэтому они будут нацелены на победу и будут больше внимание уделять атаке, что и должно сказаться на результативности. В общем, в этой игре прогнозируем верховой исход.

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