Турция
В первом туре этого турнира сборная Турции потерпела крупное поражение от Италии со счетом 0:3. Если еще в первом тайме «янычарам» удалось сдерживать соперника, то во второй половине они уже ничего не смогли противопоставить оппоненту.
Стоит отметить, что этим фиаско турки прервали свою
При подготовке в Евро-2020 дружина Шенола Гюнеша провела три поединка. В этих матчах были обыграны Азербайджан (2:1) и Молдавия (2:0), а встреча против Гвинеи закончился вничью со счетом 0:0.
В марте Турция успешно стартовала в квалификации на ЧМ, сумев обыграть Нидерланды (4:2) и разгромить на выезде сборную Норвегии (3:0), но не справилась с Латвией, сыграв дома вничью 3:3. К слову, только в двух из последних семи встреч она не смогла забить хотя бы гол.
Уэльс
На старте континентального турнира сборная Уэльса расписала мировую с Швейцарией, сыграв 1:1. Команды обменялись голами в середине второго тайма, к тому же в самой концовке игры не был засчитан гол в ворота валлийцев.
Этим результатом британский коллектив продлил свою
Непосредственно перед стартом Евро-2020 «красные» провели два спарринга, в которых сперва в гостях уступили 0:3 Франции, но играли полтора тайма в меньшинстве, а затем расписали домашнюю мировую с Албанией 0:0.
В марте этого года Уэльс стартовал в квалификации к ЧМ-2022. Сперва в этом соревновании он уступил на выезде соборной Бельгии со счетом 1:3, после чего обыграл в родных стенах Чехию 1:0.
Последний раз эти сборные играли между собой аж в 1997 году. И тогда Турция обыграла Уэльс со счетом 6:4. Всего они встречались шесть раз. Трижды победили валлийцы, дважды выиграли турки и раз была ничья.
Ставка
В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2 предлагают поставить с коэффициентом 1.97, а на низовой исход дают 1.93.
Туркам ну ни как нельзя проигрывать, а то они наверняка досрочно отправятся домой. Поэтому они будут нацелены на победу и будут больше внимание уделять атаке, что и должно сказаться на результативности. В общем, в этой игре прогнозируем верховой исход.