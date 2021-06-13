Англия сыграет на своем поле с Хорватией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 13 июня, начало — в 16:00 мск. Англия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Англия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Англии

Старт очередного форума для англичан — время новых надежд. Вот и нынешний состав сборной многими видится одним из сильнейших на Евро, вот только эти самые амбиции еще нужно реализовать.

Беспокоит только слабая реализация голевых моментов. Например, как в последнем контрольном матче с Румынией, в котором сборная Англии забила только однажды, а Джордан Хендерсон не реализовал пенальти.

Впрочем, Харри Кейн и Маркус Рэшфорд всегда способны создать момент у ворот соперника. Их класс наверняка скажется и в этой встрече.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний с «клетчатыми» англичане проиграли только дважды. В последний раз это произошло еще в 2007 году.

Сборная Хорватии

Нынешний созыв сборной Хорватии не смотрится так мощно, как, например, команда конца 90-х. Между тем, наличие Луки Модрича — уже неплохой козырь в рукаве.

Впрочем, хорваты сильны командной игрой. Правда, беспокоит болельщиков сборной то, что репетиции перед Евро Хорватия провалила, сыграв вничью с Арменией и уступив Бельгии.

Команда Далича вполне способна на подъем в плей-офф. Разумеется, матч с Англией — чуть ли не ключевой в борьбе за 1 место в группе D.

Однозначно, хорваты будут стремиться, как минимум, разжиться одним баллом. Стало быть, наверняка постараются взять на таран оборонительные редуты британцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Англию за 1.70, на ничью за 3.80, а на Хорватию — за 5.75.

Англичане имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей, так что есть все шансы рассчитывать на голевой фурор.

Хорваты также не собираются отсиживаться в обороне, и свой шанс наверняка найдут.

Обе команды наверняка будут играть активно в атаке, что, в конечном итоге, обеспечит результативность. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.20. Для остальных — более умеренный прогноз.