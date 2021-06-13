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    Все новости спорта

    Англичане с хорватами покажут атакующий футбол?

    Англия — Хорватия. Дерзкая ставка за 4.20 на матч Евро-2020 13 июня 2021 года

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    Джек Грилиш
    Англия сыграет на своем поле с Хорватией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 13 июня, начало — в 16:00 мск. Англия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Англия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 13 Июня 2021 года
    Англия
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    •  Англия 16:00 Хорватия Хорватия
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    Сборная Англии

    Старт очередного форума для англичан — время новых надежд. Вот и нынешний состав сборной многими видится одним из сильнейших на Евро, вот только эти самые амбиции еще нужно реализовать.

    Беспокоит только слабая реализация голевых моментов. Например, как в последнем контрольном матче с Румынией, в котором сборная Англии забила только однажды, а Джордан Хендерсон не реализовал пенальти.

    Впрочем, Харри Кейн и Маркус Рэшфорд всегда способны создать момент у ворот соперника. Их класс наверняка скажется и в этой встрече.

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю противостояний с «клетчатыми» англичане проиграли только дважды. В последний раз это произошло еще в 2007 году.

    Сборная Хорватии

    Нынешний созыв сборной Хорватии не смотрится так мощно, как, например, команда конца 90-х. Между тем, наличие Луки Модрича — уже неплохой козырь в рукаве.

    Впрочем, хорваты сильны командной игрой. Правда, беспокоит болельщиков сборной то, что репетиции перед Евро Хорватия провалила, сыграв вничью с Арменией и уступив Бельгии.

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    • Команда Далича вполне способна на подъем в плей-офф. Разумеется, матч с Англией — чуть ли не ключевой в борьбе за 1 место в группе D.

    Однозначно, хорваты будут стремиться, как минимум, разжиться одним баллом. Стало быть, наверняка постараются взять на таран оборонительные редуты британцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Англию за 1.70, на ничью за 3.80, а на Хорватию — за 5.75.

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    Англичане имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей, так что есть все шансы рассчитывать на голевой фурор.

    Хорваты также не собираются отсиживаться в обороне, и свой шанс наверняка найдут.

    Обе команды наверняка будут играть активно в атаке, что, в конечном итоге, обеспечит результативность. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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