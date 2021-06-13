Англия
Сборная Англии перед стартом чемпионата Европы провела два товарищеских. Оба завершились минимальными победами.
В первой встрече англичане обыграли со счетом 1:0 команду Австрии. Единственный гол забил Букайо Сака.
А потом была победа над Румынией благодаря голу Маркуса Рэшфорда с пенальти. Скромно.
Но англичане почти всегда так играют, когда их не волнует результат.
Например, в мартовских матчах отборочного турнира на ЧМ-2022 команда Гарета Саутгейта забила в трех матчах девять мячей (пропустила всего лишь один). Англичане выиграли у Сан-Марино, Албании и Польши.
Осенью Англия играла на максимальных оборотах только в домашних матчах. Опять-таки, за результаты в Лиге наций англичане тоже не сильно переживали.
Хорватия
Тем временем финалист чемпионата мира в России начиная с прошлой осень провел ряд очень невыразительных матчей. Как ни крути, а сейчас хорваты не так опасны, как три года назад. Все-таки есть сказываются серьезные изменения в составе. Очень подробно о сборной Хорватии можно почитать здесь.
В начале июня сборная Хорватии провела два товарищеских матча. Судя по всему, удивить на предстоящем турнире не получится. Сначала хорваты не смогли выиграть у Армении — встреча завершилась вничью 1:1, а потом уступили Бельгии (0:1).
Кроме того, в марте Хорватия проиграла словенцам в отборе на ЧМ-2022. Потом, правда, были победы над Кипром и Мальтой, но было бы совсем странно, если бы команда Златко Далича и здесь не выиграла.
Осенью Хорватия проиграла пять матчей из восьми и пропустила 20 мячей. Как-то совсем много.
Ставка
Букмекеры считают, что в предстоящем матче, скорее всего, будет забито меньше трех мячей. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 2.34.
Если учесть, что хорваты, скорее всего, выберут максимально осторожную стратегию, которая, в первую очередь, будет предполагать разрушение игры соперника, то тогда действительно
Не исключено, что Англия снова выиграет со счетом 1:0.
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.67.
И еще один вариант — ставка на тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.59. До перерыва команды, скорее всего,