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    Англия и Хорватия «засушат» игру?

    Англия — Хорватия. Ставка (к. 2.59) на тоталы в матче чемпионата Европы по футболу 13 июня 2021 года

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    Харри Кейн
    Сборная Англии сыграет против команды Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 13 июня в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 16:00 мск. Англия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 13 Июня 2021 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 16:00 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    Англия

    Сборная Англии перед стартом чемпионата Европы провела два товарищеских. Оба завершились минимальными победами.

    В первой встрече англичане обыграли со счетом 1:0 команду Австрии. Единственный гол забил Букайо Сака.

    А потом была победа над Румынией благодаря голу Маркуса Рэшфорда с пенальти. Скромно.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Но англичане почти всегда так играют, когда их не волнует результат.

    Например, в мартовских матчах отборочного турнира на ЧМ-2022 команда Гарета Саутгейта забила в трех матчах девять мячей (пропустила всего лишь один). Англичане выиграли у Сан-Марино, Албании и Польши.

    Осенью Англия играла на максимальных оборотах только в домашних матчах. Опять-таки, за результаты в Лиге наций англичане тоже не сильно переживали.

    Хорватия

    Тем временем финалист чемпионата мира в России начиная с прошлой осень провел ряд очень невыразительных матчей. Как ни крути, а сейчас хорваты не так опасны, как три года назад. Все-таки есть сказываются серьезные изменения в составе. Очень подробно о сборной Хорватии можно почитать здесь.

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    • В начале июня сборная Хорватии провела два товарищеских матча. Судя по всему, удивить на предстоящем турнире не получится. Сначала хорваты не смогли выиграть у Армении — встреча завершилась вничью 1:1, а потом уступили Бельгии (0:1).

    Кроме того, в марте Хорватия проиграла словенцам в отборе на ЧМ-2022. Потом, правда, были победы над Кипром и Мальтой, но было бы совсем странно, если бы команда Златко Далича и здесь не выиграла.

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    Осенью Хорватия проиграла пять матчей из восьми и пропустила 20 мячей. Как-то совсем много.

    Ставка

    Букмекеры считают, что в предстоящем матче, скорее всего, будет забито меньше трех мячей. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 2.34.

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    Если учесть, что хорваты, скорее всего, выберут максимально осторожную стратегию, которая, в первую очередь, будет предполагать разрушение игры соперника, то тогда действительно нет смысла рассчитывать на результативный футбол.

    Не исключено, что Англия снова выиграет со счетом 1:0.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.67.

    И еще один вариант — ставка на тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.59. До перерыва команды, скорее всего, будут играть максимально осторожно.

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