Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты Стадион «Уэмбли» примет финалКак Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики Анастасия Павлюченкова«Ролан Гаррос». Павлюченкова сыграет в финале c Крейчиковой
  • 23:21
    • Де Брейне не сыграет в матче против сборной России
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 21:46
    • Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 21:08
    • ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
  • 18:03
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым
  • 17:19
    • «Уфа» подала в суд на Зарему Салихову
  • 17:04
    • «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании Вейналдума
    Все новости спорта

    «Актобе» сможет прервать свою серию поражений?

    «Актобе» — «Атырау». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Казахстана, 12 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Атырау»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Актобе»
    В субботу, 12 июня, в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Актобе» в домашнем матче сыграет с «Атырау». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Актобе» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Актобе»

    «Актобе», который в прошлом сезоне выиграл одну из групп в первой лиге, в элите после 14 туров с 13 набранными очками идет на 11 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на четыре пункта.

    Стартовал коллектив в Премьер-лиге с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды победил и три встречи завершил вничью. После этого он только в двух из девяти игр избежал поражений.

    Команда крайне неудачно провела три минувших тура первенств, где «красно-белые» дома проиграли 0:2 «Турану», а также в гостях оказались слабей «Кайрата» 2:4 и «Тобола» 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что в родных стенах «Актобе» в текущем чемпионате еще не побеждал, трижды сыграв вничью и потерпев столько же поражений, разница мячей составляет 6:13.

    «Атырау»

    «Атырау» прошлый сезон провел также в первой лиге, где стал победителем в другой группе и повысился в классе.

    В элите казахского 2-кратный серебряный призер после 14 туров находится на пятом месте среди 14 участников, имея на своем счету 21 очко, что на три меньше, чем у третьей позиции.

  • 20 причин смотреть Евро-2020
  • Сборная России, последнее Евро для Роналду, группа смерти, возвращение Италии и не только
  • 08/06/2021

    • Стартовали «нефтяники» очень неудачно, проиграв в четырех первых поединках. Однако затем уступили лишь раз за последующие десять игровых дней при трех мировых исходах и шести викториях.

    К данному матчу «Атырау» подходит с серией из двух выигрышей подряд, где коллектив одолел на выезде 1:0 «Кызылжар» и на своей территории 2:0 «Акжайык».

    В первом круге текущего первенства «Актобе» обыграл «Атырау» на его поле со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Актобе» предлагают — 2.49.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Атырау» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.48.

    В целом, «Актобе» неплохо играет против «Атырау» в последнее время. Поэтому вполне возможно ожидать, что хозяева наконец-то прервут свою негативную серию, на этот раз добыв очки. В общем, рекомендуем ставит в данном поединке с 0 форой на «Актобе».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Япония — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:25
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.74
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Сборная России
  • Россия на Евро: Проблемы с составом, новая схема и две игры в Санкт-Петербурге
    • 03:13 06/06/2021     Александр Соболев и Георгий Джикия
  • Финальный аккорд перед Евро-2020 дался нелегко. Россия минимально обыграла Болгарию и потеряла основного защитника
    • 23:18 05/06/2021
    «Актобе» — «Атырау»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.06.2021. Прогнозы на футбол. «Актобе» сможет прервать свою серию поражений?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры