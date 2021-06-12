В субботу, 12 июня, в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Актобе» в домашнем матче сыграет с «Атырау». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Актобе» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Актобе»

«Актобе», который в прошлом сезоне выиграл одну из групп в первой лиге, в элите после 14 туров с 13 набранными очками идет на 11 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на четыре пункта.

Стартовал коллектив в Премьер-лиге с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды победил и три встречи завершил вничью. После этого он только в двух из девяти игр избежал поражений.

Команда крайне неудачно провела три минувших тура первенств, где «красно-белые» дома проиграли 0:2 «Турану», а также в гостях оказались слабей «Кайрата» 2:4 и «Тобола» 1:2.

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Стоит отметить, что в родных стенах «Актобе» в текущем чемпионате еще не побеждал, трижды сыграв вничью и потерпев столько же поражений, разница мячей составляет 6:13.

«Атырау»

«Атырау» прошлый сезон провел также в первой лиге, где стал победителем в другой группе и повысился в классе.

В элите казахского 2-кратный серебряный призер после 14 туров находится на пятом месте среди 14 участников, имея на своем счету 21 очко, что на три меньше, чем у третьей позиции.

Стартовали «нефтяники» очень неудачно, проиграв в четырех первых поединках. Однако затем уступили лишь раз за последующие десять игровых дней при трех мировых исходах и шести викториях.

К данному матчу «Атырау» подходит с серией из двух выигрышей подряд, где коллектив одолел на выезде 1:0 «Кызылжар» и на своей территории 2:0 «Акжайык».

В первом круге текущего первенства «Актобе» обыграл «Атырау» на его поле со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Актобе» предлагают — 2.49.

На викторию «Атырау» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.48.

В целом, «Актобе» неплохо играет против «Атырау» в последнее время. Поэтому вполне возможно ожидать, что хозяева наконец-то прервут свою негативную серию, на этот раз добыв очки. В общем, рекомендуем ставит в данном поединке с 0 форой на «Актобе».