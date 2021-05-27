В четверг, 27 мая, в ответном финальном матче плей-офф за место в итальянской Серии А «Венеция» на своем поле сыграет с «Читтаделлой». Игра начнется в 22:30 по мск. «Венеция» — «Читтаделла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» закончила регулярный чемпионат Серии Б на пятой строке, набрав в 38 матчах 59 очков, отстав аж на десять баллов от второго напрямую выходящего места.

Данная позиция позволила «львам» стартовать с четвертьфинала плей-офф за место в элите, где они только по итогам дополнительного времени сломили сопротивление «Кьево», выиграв со счетом 3:2.

В полуфинальной стадии «трехцветные» в двухматчевом противостоянии одолели «Лечче», добившись в родных стенах минимальной победы 1:0 и сыграв вничью 1:1 на выезде.

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В первом финальном поединке плей-офф с «Читтаделлой» «Верона» смогла выиграть на чужом поле со счетом 1:0, забив единственный мяч в начале второго тайма.

«Читтаделла»

«Читтаделла» финишировала на шестой позиции в турнирной таблице первенства Серии Б, набрав на два очка меньше, чем предстоящий соперник.

На первой стадии плей-офф коллектив справился с «Брешией», которую обыграл на своей территории со счетом 1:0. А на следующем этапе был близок к провалу.

В первой полуфинальной игре с «Монцой» «бордовые» добились разгромной домашней виктории со счетом 3:0, а в ответке уступили 0:2, где один из голов в их ворота провел Марио Балотелли.

В первой финальной игре «Читтаделла» уступила «Венеции» 0:1, а в регулярном чемпионате они раз сыграли вничью 1:1 и раз выиграли «львы» — 1:0.

Прогноз и ставка на «Венеция» — «Читтаделла»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Венеции» — 2.24, победа «Читтаделлы» — 3.62, ничья — 3.08.

Проход: «Венеции» — 1.09; «Читтаделла» — 7.50.

Между собой эти клубы играют, как правило, не особо результативно. Ожидаем, что и сейчас будет низовой исход. Наша ставка — ТМ 2,5.