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    Теофимо Лопес сохранит титул WBO?

    Лопес — Барбоса: прогноз ставок на бокс

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    Прогноз и ставки на Лопес — Барбоса
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    Теофимо Лопес
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Нью-Йорке 3 мая в поединке за титул WBO в первом полусреднем весе сойдутся Теофимо Лопес и Арнольд Барбоса. Начало — 04:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Лопес — Барбоса, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Теофимо Лопес

    Турнирное положение: Лопес экс-чемпион в легком весе по трем версиям. Сейчас Теофимо принадлежит пояс WBO в первом полусреднем дивизионе.

    Последние бои: За последние пять лет Лопес одержал 5 побед и потерпел одно поражение. В 2024 году он выиграл у Ортиса единогласным решением, до этого аналогичным образом одолел Джоша Тейлора.

    Состояние бойца: Лопес взрывной панчер с мощным левым хуком. Его скорость и мощь в атаке пугают соперников, но в последних боях он стал предсказуем: слишком полагается на активную работу в стойке забывая о защите. Тем не менее, за карьеру Теофимо проиграл лишь раз при 20-ти победах.

    Арнольд Барбоса

    Турнирное положение: Барбоса в 2024 году он завоевал временный титул WBO. В своей карьере за 32 боя он еще не потерпел ни единого поражения

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    • Последние бои: Барбоса подошел к главному бою в карьере в статусе непобежденного. В 2024 году он перебоксировал Хосе Рамиреса, выиграв по очкам, а после этого взял верх над Джэком Кэттеролом в битве за временный пояс. Вновь выиграл по очкам. К слову, так было в пяти из шести последних боев Барбосы.

    Состояние бойца: Арнольд редко форсирует события, предпочитая ловить соперников на контратаках. Его главный плюс — невероятная выносливость.

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    Однако в 33 года его скорость начинает подводить. Да и досрочно обладатель временного титула побеждает редко.

    Статистика для ставок

    • Лопес завершил 67% боев в карьере досрочно в свою пользу, но последние 3 победы добыл решениями

    • Барбоса 5 из шести последних боев выиграл по очкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Теофимо Лопеса, предлагая поставить на его победу за 1.40. Барбоса, несмотря на статус непобежденного, котируется как андердог за 2.90.

    Прогноз: Лопес начнет бой агрессивно, пытаясь загнать визави в угол. Барбоса ответит контратаками, но его удары ни к чему не приведут. В чемпионских раундах Теофимо попытается нокаутировать соперника, но соперник выстоит до финального свистка. Судьи, вероятно, отдадут победу Лопесу. Нокаут в этой встрече маловероятен, потому как оба бойца слишком крепки.

    Ставка: Победа Теофимо Лопеса по очкам за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лопес — Барбоса?

    Матч Лопес — Барбоса состоится 03 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лопес — Барбоса?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Теофимо Лопеса по очкам .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лопес — Барбоса?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Теофимо Лопеса по очкам » с коэффициентом у букмекеров 1.85 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лопес — Барбоса?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лопес — Барбоса?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Теофимо Лопеса, предлагая поставить на его победу за 1.40. Барбоса, несмотря на статус непобежденного, котируется как андердог за 2.90.

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    Лопес — Барбоса: прогноз и ставка за 1.85 , статистика, коэффициенты матча 03.05.202504:30. Теофимо Лопес сохранит титул WBO?
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