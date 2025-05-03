Лопес — Барбоса: прогноз ставок на бокс

Теофимо Лопес
Турнирное положение: Лопес экс-чемпион в легком весе по трем версиям. Сейчас Теофимо принадлежит пояс WBO в первом полусреднем дивизионе.
Последние бои: За последние пять лет Лопес одержал 5 побед и потерпел одно поражение. В 2024 году он выиграл у Ортиса единогласным решением, до этого аналогичным образом одолел Джоша Тейлора.
Состояние бойца: Лопес взрывной панчер с мощным левым хуком. Его скорость и мощь в атаке пугают соперников, но в последних боях он стал предсказуем: слишком полагается на активную работу в стойке забывая о защите. Тем не менее, за карьеру Теофимо проиграл лишь раз при 20-ти победах.
Арнольд Барбоса
Турнирное положение: Барбоса в 2024 году он завоевал временный титул WBO. В своей карьере за 32 боя он еще не потерпел ни единого поражения
Последние бои: Барбоса подошел к главному бою в карьере в статусе непобежденного. В 2024 году он перебоксировал Хосе Рамиреса, выиграв по очкам, а после этого взял верх над Джэком Кэттеролом в битве за временный пояс. Вновь выиграл по очкам. К слову, так было в пяти из шести последних боев Барбосы.
Состояние бойца: Арнольд редко форсирует события, предпочитая ловить соперников на контратаках. Его главный плюс — невероятная выносливость.
Однако в 33 года его скорость начинает подводить. Да и досрочно обладатель временного титула побеждает редко.
Статистика для ставок
- Лопес завершил 67% боев в карьере досрочно в свою пользу, но последние 3 победы добыл решениями
- Барбоса 5 из шести последних боев выиграл по очкам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Теофимо Лопеса, предлагая поставить на его победу за 1.40. Барбоса, несмотря на статус непобежденного, котируется как андердог за 2.90.
Прогноз: Лопес начнет бой агрессивно, пытаясь загнать визави в угол. Барбоса ответит контратаками, но его удары ни к чему не приведут. В чемпионских раундах Теофимо попытается нокаутировать соперника, но соперник выстоит до финального свистка. Судьи, вероятно, отдадут победу Лопесу. Нокаут в этой встрече маловероятен, потому как оба бойца слишком крепки.
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Ставка: Победа Теофимо Лопеса по очкам за 1.85.