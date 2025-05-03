Лопес — Барбоса: прогноз ставок на бокс

В рамках турнира по профессиональному боксу в Нью-Йорке 3 мая в поединке за титул WBO в первом полусреднем весе сойдутся Теофимо Лопес и Арнольд Барбоса. Начало — 04:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Лопес — Барбоса, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Теофимо Лопес

Турнирное положение: Лопес экс-чемпион в легком весе по трем версиям. Сейчас Теофимо принадлежит пояс WBO в первом полусреднем дивизионе.

Последние бои: За последние пять лет Лопес одержал 5 побед и потерпел одно поражение. В 2024 году он выиграл у Ортиса единогласным решением, до этого аналогичным образом одолел Джоша Тейлора.

Состояние бойца: Лопес взрывной панчер с мощным левым хуком. Его скорость и мощь в атаке пугают соперников, но в последних боях он стал предсказуем: слишком полагается на активную работу в стойке забывая о защите. Тем не менее, за карьеру Теофимо проиграл лишь раз при 20-ти победах.

Арнольд Барбоса

Турнирное положение: Барбоса в 2024 году он завоевал временный титул WBO. В своей карьере за 32 боя он еще не потерпел ни единого поражения

Последние бои: Барбоса подошел к главному бою в карьере в статусе непобежденного. В 2024 году он перебоксировал Хосе Рамиреса, выиграв по очкам, а после этого взял верх над Джэком Кэттеролом в битве за временный пояс. Вновь выиграл по очкам. К слову, так было в пяти из шести последних боев Барбосы.

Состояние бойца: Арнольд редко форсирует события, предпочитая ловить соперников на контратаках. Его главный плюс — невероятная выносливость.

Однако в 33 года его скорость начинает подводить. Да и досрочно обладатель временного титула побеждает редко.

Статистика для ставок

Лопес завершил 67% боев в карьере досрочно в свою пользу, но последние 3 победы добыл решениями

Барбоса 5 из шести последних боев выиграл по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Теофимо Лопеса, предлагая поставить на его победу за 1.40. Барбоса, несмотря на статус непобежденного, котируется как андердог за 2.90.

Прогноз: Лопес начнет бой агрессивно, пытаясь загнать визави в угол. Барбоса ответит контратаками, но его удары ни к чему не приведут. В чемпионских раундах Теофимо попытается нокаутировать соперника, но соперник выстоит до финального свистка. Судьи, вероятно, отдадут победу Лопесу. Нокаут в этой встрече маловероятен, потому как оба бойца слишком крепки.

Ставка: Победа Теофимо Лопеса по очкам за 1.85.