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    Боруссия М — Хоффенхайм: ставка и прогноз с коэффициентом 2.15 на матч 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Хоффенхайм»
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    Тим Кляйндинст
    В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Хоффенхайм». Встреча пройдет 3 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Мая 2025 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрала 44 очка и еще сохраняет теоретические шансы на выход в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре балла от зоны континентальных турниров (топ-6), а также в семь пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Боруссия М — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Хольштайн Киль» (3:4).

    Перед этим в поединке 30-го тура Бундеслиги коллектив также остался без очков, проиграв дортмундской «Боруссии» с результатом 2:3.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Фридрих, Итакура, Эльведи, Боржес Санчес, Свидер, Нгуму и Николас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Боруссия» Менхенгладбах проиграла, а в четырех последних поединках ни разу не выиграла.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, их перспективы на успех все же немалы, если учесть текущие проблемы соперника.

    Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 30 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в восемь пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» — 2:3.

    Перед этим «Крестьяне» также остались без баллов, когда теперь уже в чужих стенах не нашли контраргументов против «Фрайбурга», уступив со счетом 2:3.

    Не сыграют: травмированы — Акпогума, Ленц, Бебу, Самассеку, Жандри, Промель и Кабак, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Хоффенхайм» проиграл четыре раза при одной победе.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, перспективы сыграть хотя бы вничью все же немалы, если учесть текущие проблемы соперника.

    Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Боруссия» Менхенгладбах проиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайм» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Менхенгладбах — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.95, победа «Хоффенхайма» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их семи из девяти последних выездных поединков.

    При этом и в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боруссия М — Хоффенхайм?

    Матч Боруссия М — Хоффенхайм состоится 03 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боруссия М — Хоффенхайм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия М — Хоффенхайм?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боруссия М — Хоффенхайм?

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Менхенгладбах — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.95, победа «Хоффенхайма» — в 3.10.

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