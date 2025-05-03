Салават Юлаев — Локомотив. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 3 мая 2025 года

В четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 3 мая. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В гонке лидеров Восточной конференции уфимцы заняли 2-е место. С 93 очками по итогам 68 матчей, команда из Башкортостана отстала от «Трактора» на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: В предыдущей серии «Салават Юлаев» отчаянно бился со «Спартаком», отыгравшись с 1:3 по итогам четырех первых встреч. В заключительном, седьмом, матче «зеленые» одержали победу при родных трибунах — 3:2.

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Сохранив свежесть тактических замыслов, команда Виктора Козлова забрала первую полуфинальную игру на катке «Локомотива» — 3:1, за которой последовало поражение — 1:2. Первая встреча на «Уфа-Арене» закончилась поражением хозяев — 2:4.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: По ходу текущего розыгрыша Кубка «Салават Юлаев» неоднократно демонстрировал умение выбираться из сложных ситуаций. Теперь этот навык может понадобиться уфимцам в серии с «Локомотивом».

Прогнозы и ставки на КХЛ

В дебютной встрече в Ярославле команда Виктора Козлова проявила характер, за счет которого навязала собственную игру и зацепилась за результат, эффективно использовав свои возможности в чужой зоне.

Вместе с тем два последних матча «Салавата Юлаева» сопровождались рядом проблем. Помимо трудностей, связанных с тактической гибкостью, лидеры атаки уфимцев не показывают игру, которую от них ждут.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В нынешнем регулярном сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, набрав в 68 матчах 102 очка. В гонке сильнейших ярославцы опередили «Трактор» на 6 пунктов.

Последние матчи: В четвертьфинальной серии с «Авангардом» «Локомотив» добился трех побед в четырех встречах, но затем утратил контроль над ситуацией и вынужден был завершать начатое в седьмом матче — 3:2 ОТ.

После насыщенного противостояния с омичами команда Игоря Никитина допустила осечку в дебюте серии с «Салаватом» — 1:3, но выправила ситуацию во второй игре — 2:1. Выездной этап полуфинала для «Локомотива» обернулся начальным успехом — 4:2.

Не сыграют: Степан Никулин, Рихард Паник.

Состояние команды: В настоящее время в действиях «Локомотива» преобладают уверенность и собранность. После осечки в первой полуфинальной встрече ярославцы сумели проделать хорошую работу и выйти вперед.

Организованная оборона и близкая к образцовой реализация позволили команде Игоря Никитина забрать важнейший матч на льду уфимцев. В очередной раз ярославцы показали способность контролировать темп, нейтрализуя атакующие выпады соперника.

Одним из наиболее заметных достоинств «Локомотива» в рамках текущего розыгрыша Кубка стало умение быстро переходить из позиционной защиты в нападение, тем самым заставляя ошибаться своих оппонентов.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал 7 побед в 8 последних гостевых матчах

Минимум 3 шайбы пропускал «Салават Юлаев» в 3-х домашних играх из 4-х последних

Только в одном матче «Локомотива» из 5 последних было забито больше 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.70, а победа «Локомотива» — в 2.55.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.

Прогноз: В двух предыдущих матчах «Локомотив» показал очевидный уровень тактического превосходства над «Салаватом Юлаевым» и получил отличный шанс забрать третью игру, которая создаст максимально комфортные условия для возвращения в Ярославль.

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.85.

Прогноз: Системной команде Игоря Никитина хватит текущего запаса уверенности, чтобы сдержать атакующий натиск уфимцев, тем самым превратив очередную встречу в скромную по событийности программу.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.85