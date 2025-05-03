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    Кальяри — Удинезе: ставка за 2.20 и прогноз на чемпионат Италии

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Удинезе»
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    Роберто Пикколи
    «Кальяри» и «Удинезе» сыграют 3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2025 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 16:00 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 33 балла и еще не обезопасил себя от вылета в Серию B.

    Команда занимает 14-ю позицию и на восемь пунктов опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).

    Кальяри — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата «россоблу» на выезде обыграли «Верону» (2:0).

    Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства сардинцы на своем поле потерпели поражение от «Фиорентины» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Мина и Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, но перспективы сыграть вничью все же немалы, особенно если учесть фактор своего поля.

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 41 балл и уже по сути лишился любых серьезных турнирных задач.

    Команда занимает 12-е место и на 19 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 16 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 34-го тура клуб на домашней арене сыграл вничью с «Болоньей» с результатом 0:0.

    В своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, на этот раз в чужих стенах проиграв «Торино» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Эккеленкамп, Товен, Лукка и Туре, дисквалифицированы — Пайеро и Эхизибу.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» пять раз проиграл, а в семи последних матчах ни разу не выиграл.

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    Это говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля, тогда как не лучшая форма соперника необязательно говорит в их пользу.

    Лоренцо Лукка, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Кальяри» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Удинезе» не забил и пропустил

    • в пяти из шести последних матчей «Удинезе» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.20, победа «Удинезе» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в своем последнем матче хозяева выиграли.

    Ставка: «Кальяри» победит за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в трех из четырех последних матчей «Удинезе» не забил и пропустил.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кальяри — Удинезе?

    Матч Кальяри — Удинезе состоится 03 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кальяри — Удинезе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Кальяри» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кальяри — Удинезе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Кальяри» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кальяри — Удинезе?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кальяри — Удинезе?

    Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.20, победа «Удинезе» — в 3.55.

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