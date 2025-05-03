Жанжан — Осака. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Сен-Мало 3 мая 2025 года

Жанжан
В первом раунде домашнего турнира Леолия одержала победу над своей соотечественницей Лоис Буассон — 6:3, 4:6, 6:4.
В следующем матче французская теннисистка выиграла у американки Кэролайн Доулхайд — 6:3, 1:6, 6:1.
Для победы над Фионой Ферро 107-й ракетке мира хватило двух сетов — 7:5, 6:3.
Лучшим результатом Жанжан в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Боготе.
Осака
Наоми в стартовом матче разгромила 19-летнюю хорватку Петру Марчинко — 6:2, 6:1.
Во втором круге четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 2:6, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Осака выиграла у Эльзы Жакмо — 6:3, 6:4.
На прошлой неделе Осака проиграла итальянке Лючии Бронцетти на «тысячнике» в Мадриде. Это был ее первый в этом году матч на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Жанжан в этом матче можно поставить за 3.55, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: Наоми приехала в Сен-Мало, прежде всего, с целью заработать 125 очков. Если всё получится, уже на следующей неделе она вернется в топ-50. Скорее всего, японка обыграет француженку и продолжит борьбу за титул.
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Рекомендуемая ставка: победа Осаки + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.