Жанжан — Осака. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Сен-Мало 3 мая 2025 года

Японка Наоми Осака сыграет против француженки Леолии Жанжан в полуфинале турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция). Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жанжан — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жанжан

В первом раунде домашнего турнира Леолия одержала победу над своей соотечественницей Лоис Буассон — 6:3, 4:6, 6:4.

В следующем матче французская теннисистка выиграла у американки Кэролайн Доулхайд — 6:3, 1:6, 6:1.

Для победы над Фионой Ферро 107-й ракетке мира хватило двух сетов — 7:5, 6:3.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Жанжан в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Боготе.

Осака

Наоми в стартовом матче разгромила 19-летнюю хорватку Петру Марчинко — 6:2, 6:1.

Во втором круге четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 2:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Осака выиграла у Эльзы Жакмо — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Осака проиграла итальянке Лючии Бронцетти на «тысячнике» в Мадриде. Это был ее первый в этом году матч на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Жанжан в этом матче можно поставить за 3.55, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: Наоми приехала в Сен-Мало, прежде всего, с целью заработать 125 очков. Если всё получится, уже на следующей неделе она вернется в топ-50. Скорее всего, японка обыграет француженку и продолжит борьбу за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Осаки + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.