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    Жанжан — Осака. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Сен-Мало 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Жанжан — Осака
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против француженки Леолии Жанжан в полуфинале турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция). Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жанжан — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Жанжан

    В первом раунде домашнего турнира Леолия одержала победу над своей соотечественницей Лоис Буассон — 6:3, 4:6, 6:4.

    В следующем матче французская теннисистка выиграла у американки Кэролайн Доулхайд — 6:3, 1:6, 6:1.

    Для победы над Фионой Ферро 107-й ракетке мира хватило двух сетов — 7:5, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Жанжан в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Боготе.

    Осака

    Наоми в стартовом матче разгромила 19-летнюю хорватку Петру Марчинко — 6:2, 6:1.

    Во втором круге четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 2:6, 6:3, 6:4.

    В четвертьфинале Осака выиграла у Эльзы Жакмо — 6:3, 6:4.

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    На прошлой неделе Осака проиграла итальянке Лючии Бронцетти на «тысячнике» в Мадриде. Это был ее первый в этом году матч на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Жанжан в этом матче можно поставить за 3.55, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: Наоми приехала в Сен-Мало, прежде всего, с целью заработать 125 очков. Если всё получится, уже на следующей неделе она вернется в топ-50. Скорее всего, японка обыграет француженку и продолжит борьбу за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Осаки + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жанжан — Осака?

    Матч Жанжан — Осака состоится 03 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Жанжан — Осака?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Осаки + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жанжан — Осака?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Осаки + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жанжан — Осака?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жанжан — Осака?

    Коэффициенты букмекеров: на Жанжан в этом матче можно поставить за 3.55, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.26.

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