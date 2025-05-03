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    Прервет ли «Парма» победную поступь «Комо»?

    Парма — Комо: ставка за 1.95 и прогноз на чемпионат Италии

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Комо»
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    Анж-Йоан Бонни
    «Парма» и «Комо» сыграют 3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2025 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 16:00 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 32 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает безопасную 16-ю позицию и на семь пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Парма — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата «Крестоносцы» на выезде сыграли вничью с «Лацио» (2:2).

    Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства «джаллоблу» на своем поле одержали победу над «Ювентусом» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Эстевес, Вольякко, Адриан Бернабе, Осорио, Михэйлэ, Бенедычак, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» выиграла лишь раз, а в семи последних матчах ни разу не проиграла.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, но зато обещает неплохие перспективы сыграть вничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Анж-Йоан Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 42 балла и уже по сути лишен турнирной мотивации.

    Команда занимает 11-ю строчку с отставанием в 18 очков от зоны еврокубков и с отрывом в 17 баллов от зоны вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 34-го тура клуб на домашней арене одержал победу над «Дженоа» с результатом 1:0.

    В своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, на этот раз в чужих стенах разгромив «Лечче» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Иконе, Дувикас, Диао, Серхи Роберто и Доссена, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл, а в пяти последних матчах ни разу не проиграл.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на три очка, или по крайней мере, на ничью, тем не менее, это будет нелегко, если учесть неуступчивость соперника, а также фактор его поля.

    Ассане Диао, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Парма» сыграла вничью

    • в трех последних матчах «Комо» забил и не пропустил

    • в четырех последних матчах «Комо» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в шести из семи последних матчей «Пармы».

    Ставка: ничья за 3.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Парма — Комо?

    Матч Парма — Комо состоится 03 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Парма — Комо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Парма — Комо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Парма — Комо?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Парма — Комо?

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

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    Парма — Комо: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 03.05.202516:00. Прервет ли «Парма» победную поступь «Комо»?
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