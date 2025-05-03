Парма — Комо: ставка за 1.95 и прогноз на чемпионат Италии

«Парма» и «Комо» сыграют 3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 32 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает безопасную 16-ю позицию и на семь пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата «Крестоносцы» на выезде сыграли вничью с «Лацио» (2:2).

Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства «джаллоблу» на своем поле одержали победу над «Ювентусом» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Эстевес, Вольякко, Адриан Бернабе, Осорио, Михэйлэ, Бенедычак, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» выиграла лишь раз, а в семи последних матчах ни разу не проиграла.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, но зато обещает неплохие перспективы сыграть вничью, особенно если учесть фактор своего поля.

Анж-Йоан Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 42 балла и уже по сути лишен турнирной мотивации.

Команда занимает 11-ю строчку с отставанием в 18 очков от зоны еврокубков и с отрывом в 17 баллов от зоны вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 34-го тура клуб на домашней арене одержал победу над «Дженоа» с результатом 1:0.

В своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, на этот раз в чужих стенах разгромив «Лечче» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Иконе, Дувикас, Диао, Серхи Роберто и Доссена, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл, а в пяти последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит о хороших шансах гостей на три очка, или по крайней мере, на ничью, тем не менее, это будет нелегко, если учесть неуступчивость соперника, а также фактор его поля.

Ассане Диао, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Парма» сыграла вничью

в трех последних матчах «Комо» забил и не пропустил

в четырех последних матчах «Комо» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в шести из семи последних матчей «Пармы».

Ставка: ничья за 3.40.