Голден Стэйт — Хьюстон. Ставка (к. 2.65) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 мая 2025 года

Голден Стэйт
Хьюстон
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: «Голден Стэйт» упустил возможность пройти во второй раунд плей-офф досрочно, проиграв в пятой игре серии «Хьюстону» (116:131).
Голден Стэйт — Хьюстон: коэффициенты букмекеров
Во втором поединке «Голден Стэйт» потерпел фиаско со счетом 94:109.
Не сыграют: Игру против «Хьюстона» из-за болезни пропустит Джонатан Куминга.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая состояла из двух матчей (109:106, 104:93).
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в матче против «Голден Стэйт» (131:116). Ключевую роль в игре сыграл Фред Ванвлит, защитник отправил в кольцо соперника 26 очков.
Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды находится Джейшон Тейт.
Состояние команды: «Хьюстон» удалось сохранить шансы на проход во второй раунд плей-офф баскетбольной ассоциации, команда прервала проигрышную серию из двух матчей.
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции
- «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин
- «Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Хьюстон» — 2.65.
ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: На фоне победы в пятом матче «Хьюстон» может поймать победную волну и перевести игру в решающую седьмую встречу противостояния.
Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.65.
Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе гостевой команды.
Ставка: Ф2 (+4.5) с коэффициентом 1.90.