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    Выживет ли «Хьюстон» в серии с «Голден Стэйт»?

    Голден Стэйт — Хьюстон. Ставка (к. 2.65) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
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    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
    В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 3 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 02 Мая 2025 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 23:00 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» упустил возможность пройти во второй раунд плей-офф досрочно, проиграв в пятой игре серии «Хьюстону» (116:131).

    Голден Стэйт — Хьюстон: коэффициенты букмекеров

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    Во втором поединке «Голден Стэйт» потерпел фиаско со счетом 94:109.

    Не сыграют: Игру против «Хьюстона» из-за болезни пропустит Джонатан Куминга.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая состояла из двух матчей (109:106, 104:93).

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в матче против «Голден Стэйт» (131:116). Ключевую роль в игре сыграл Фред Ванвлит, защитник отправил в кольцо соперника 26 очков.

    Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды находится Джейшон Тейт.

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    Состояние команды: «Хьюстон» удалось сохранить шансы на проход во второй раунд плей-офф баскетбольной ассоциации, команда прервала проигрышную серию из двух матчей.

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

    • «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

    • «Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Хьюстон» — 2.65.

    ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: На фоне победы в пятом матче «Хьюстон» может поймать победную волну и перевести игру в решающую седьмую встречу противостояния.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.65.

    Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе гостевой команды.

    Ставка: Ф2 (+4.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Голден Стэйт — Хьюстон?

    Матч Голден Стэйт — Хьюстон состоится 03 мая 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Голден Стэйт — Хьюстон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Хьюстона».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Голден Стэйт — Хьюстон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Хьюстона»» с коэффициентом у букмекеров 2.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт — Хьюстон?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Голден Стэйт — Хьюстон?

    Коэффициенты букмекеров: : «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Хьюстон» — 2.65.

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    Голден Стэйт — Хьюстон: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 03.05.202504:00. Выживет ли «Хьюстон» в серии с «Голден Стэйт»?
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