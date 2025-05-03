Голден Стэйт — Хьюстон. Ставка (к. 2.65) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 мая 2025 года

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 3 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Голден Стэйт» упустил возможность пройти во второй раунд плей-офф досрочно, проиграв в пятой игре серии «Хьюстону» (116:131).

Голден Стэйт — Хьюстон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.5316.002.75Бонус$1500

Во втором поединке «Голден Стэйт» потерпел фиаско со счетом 94:109.

Не сыграют: Игру против «Хьюстона» из-за болезни пропустит Джонатан Куминга.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая состояла из двух матчей (109:106, 104:93).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в матче против «Голден Стэйт» (131:116). Ключевую роль в игре сыграл Фред Ванвлит, защитник отправил в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды находится Джейшон Тейт.

Состояние команды: «Хьюстон» удалось сохранить шансы на проход во второй раунд плей-офф баскетбольной ассоциации, команда прервала проигрышную серию из двух матчей.

Статистика для ставок

«Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

«Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

«Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Хьюстон» — 2.65.

ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: На фоне победы в пятом матче «Хьюстон» может поймать победную волну и перевести игру в решающую седьмую встречу противостояния.

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.65.

Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе гостевой команды.

Ставка: Ф2 (+4.5) с коэффициентом 1.90.