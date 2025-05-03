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    «Виннипег» впервые выиграет в гостях

    Сент-Луис — Виннипег. Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 3 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Виннипег»
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    «Виннипег» одержал победу в пятой игре
    В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 3 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Мая 2025 года

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Виннипег

    Виннипег

  • Кубок Стэнли
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    «Сент-Луис»

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон коллектив из Миссури завершил на 5-й строчке в таблице Центрального дивизиона. В 82 матчах «Блюз» набрали 96 очков, на 1 турнирный пункт отстав от 4-й «Миннесоты».

    Последние матчи: После не самого выдающегося финального отрезка регулярки — три поражения в четырех матчах — «Сент-Луис» довольно неудачно начал серию с «Виннипегом», проиграв дважды кряду в гостях — 3:5; 1:2.

    Сент-Луис — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Ситуацию команда Джима Монтгомери изменила на домашнем льду, где добилась двух сокрушительных побед — 7:2; 5:1. Вернувшись в Канаду, «Блюз» потерпели очередную неудачу — 3:5.

    Не сыграют: Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Тайлер Такер.

    Состояние команды: С присвоенным перед началом кубковой серии статусом аутсайдера «Сент-Луис» неплохо справляется с давлением сильнейшей команды НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В пяти встречах «Блюз» забрали две победы и, безусловно, будут нацелены на результат при родных трибунах ради возвращения серии в Канаду. За счет вариативности в атаке и качества реализации команда способна сохранить текущую конкурентоспособность.

    Вопросы в отдельных эпизодах вызывает оборона «Сент-Луиса», которой присуща нестабильность на фоне позиционных ошибок и невозможности подстроиться под меняющиеся условиях игры.

    «Виннипег»

    Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона канадцы из Манитобы стали обладателями Президентского Кубка. В 82 играх команда набрала 116 очков и на 4 турнирных балла опередила в этой гонке «Вашингтон».

    Последние матчи: Завершив на подъеме общий этап чемпионата, «Виннипег» расчетливо вошел в плей-офф, начав серию с «Сент-Луисом» с двух трудоемких побед на домашнем льду — 5:3; 2:1.

    Вместе с тем уверенная фора «Джетс» была потеряна в гостях, где команда Скотта Арниэла устроилась на два крупных поражения — 2:7; 1:5. Выйти вперед в этом противостоянии канадцам удалось в очередной домашней встрече — 5:3.

    Не сыграют: Николай Элерс.

  • НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Монреаль», «Тампа» уступила «Флориде», «Виннипег» одолел «Сент-Луис»
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  • Вчера

    • Состояние команды: Один из номинально сильнейших представителей текущего кубкового раунда, «Виннипег», демонстрирует переменчивые настроения, столкнувшись с двумя тяжелыми вызовами на выезде.

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    Тем не менее в пятой игре «Джетс», стабильность которых могла пошатнуться накануне, сумели собраться и добились важнейшей победы, приближающей команду к четвертьфинальному раунду.

    «Виннипег» способен добиться очередного локального успеха за счет хорошей глубины и разнообразия в плане реализации. Так, несмотря на эпизодические трудности, потенциал канадцев по-прежнему находится на высшем уровне.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 14 матчей

    • В 8 матчах из 9 последних на своей площадке «Сент-Луис» забивал не менее 4 голов

    • В 4-х личных кубковых встречах из 5 был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.25, а победа «Виннипега» — в 2.43.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

    Прогноз: На протяжении пяти матчей соперники цепляются за результат исключительно на домашнем льду, но «Джетс», приблизившись к стадии 1/4, готовы изменить общую динамику серии.

    Ставка: «Виннипег» победит в матче за 1.88.

    Прогноз: Ранее команды зачастую действовали результативно, не стесняясь продвигать собственные атакующие идеи и допускать ошибки в обороне. В потенциально последней встрече соперники вряд ли откажутся от привычного вектора игры.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Луис — Виннипег?

    Матч Сент-Луис — Виннипег состоится 03 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Виннипег» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Луис — Виннипег?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Виннипег» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Виннипег?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Луис — Виннипег?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.25, а победа «Виннипега» — в 2.43.

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    Сент-Луис — Виннипег: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 03.05.202503:00. «Виннипег» впервые выиграет в гостях
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