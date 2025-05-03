Сент-Луис — Виннипег. Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 3 мая 2025 года

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 3 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон коллектив из Миссури завершил на 5-й строчке в таблице Центрального дивизиона. В 82 матчах «Блюз» набрали 96 очков, на 1 турнирный пункт отстав от 4-й «Миннесоты».

Последние матчи: После не самого выдающегося финального отрезка регулярки — три поражения в четырех матчах — «Сент-Луис» довольно неудачно начал серию с «Виннипегом», проиграв дважды кряду в гостях — 3:5; 1:2.

Ситуацию команда Джима Монтгомери изменила на домашнем льду, где добилась двух сокрушительных побед — 7:2; 5:1. Вернувшись в Канаду, «Блюз» потерпели очередную неудачу — 3:5.

Не сыграют: Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Тайлер Такер.

Состояние команды: С присвоенным перед началом кубковой серии статусом аутсайдера «Сент-Луис» неплохо справляется с давлением сильнейшей команды НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В пяти встречах «Блюз» забрали две победы и, безусловно, будут нацелены на результат при родных трибунах ради возвращения серии в Канаду. За счет вариативности в атаке и качества реализации команда способна сохранить текущую конкурентоспособность.

Вопросы в отдельных эпизодах вызывает оборона «Сент-Луиса», которой присуща нестабильность на фоне позиционных ошибок и невозможности подстроиться под меняющиеся условиях игры.

«Виннипег»

Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона канадцы из Манитобы стали обладателями Президентского Кубка. В 82 играх команда набрала 116 очков и на 4 турнирных балла опередила в этой гонке «Вашингтон».

Последние матчи: Завершив на подъеме общий этап чемпионата, «Виннипег» расчетливо вошел в плей-офф, начав серию с «Сент-Луисом» с двух трудоемких побед на домашнем льду — 5:3; 2:1.

Вместе с тем уверенная фора «Джетс» была потеряна в гостях, где команда Скотта Арниэла устроилась на два крупных поражения — 2:7; 1:5. Выйти вперед в этом противостоянии канадцам удалось в очередной домашней встрече — 5:3.

Не сыграют: Николай Элерс.

Состояние команды: Один из номинально сильнейших представителей текущего кубкового раунда, «Виннипег», демонстрирует переменчивые настроения, столкнувшись с двумя тяжелыми вызовами на выезде.

Тем не менее в пятой игре «Джетс», стабильность которых могла пошатнуться накануне, сумели собраться и добились важнейшей победы, приближающей команду к четвертьфинальному раунду.

«Виннипег» способен добиться очередного локального успеха за счет хорошей глубины и разнообразия в плане реализации. Так, несмотря на эпизодические трудности, потенциал канадцев по-прежнему находится на высшем уровне.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 14 матчей

В 8 матчах из 9 последних на своей площадке «Сент-Луис» забивал не менее 4 голов

В 4-х личных кубковых встречах из 5 был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.25, а победа «Виннипега» — в 2.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: На протяжении пяти матчей соперники цепляются за результат исключительно на домашнем льду, но «Джетс», приблизившись к стадии 1/4, готовы изменить общую динамику серии.

Ставка: «Виннипег» победит в матче за 1.88.

Прогноз: Ранее команды зачастую действовали результативно, не стесняясь продвигать собственные атакующие идеи и допускать ошибки в обороне. В потенциально последней встрече соперники вряд ли откажутся от привычного вектора игры.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.20.