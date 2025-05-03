Гарсия-Ромеро. Ставка (к. 2.10) и прогноз на бокс, Нью-Йорк, 3 мая 2025 года

В рамках турнира по профессиональному боксу в Нью-Йорке 3 мая Райан Гарсия и Роландо Ромеро сойдутся в первом полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск) Ставка и прогноз на матч Гарсия-Ромеро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Райан Гарсия

Турнирное положение: Гарсия, несмотря на молодость, уже успел закрепиться в топ-5 рейтинга первого полусреднего веса, он бывший претендент на титул WBC.

Последние бои: В предыдущем встрече американец одолел Девина Хэйни по очкам, тот бой был признан несостоявшимся из-за провального Райном допинг-теста. В декабре 2023 года Гарсия переиграл Оскара Дуарте.

Состояние бойца: У него мощный левый хук и хорошая защита от ударов. Единственное поражение в карьере за 25 боев было от Джервонты Дэвиса нокаутом. Но в остальных поединках Райан блокировал по 60% попаданий своих противников.

Роландо Ромеро

Турнирное положение: Ромеро бывший чемпион WBA первого полусреднего веса. Сейчас идет восьмым в рейтинге по этой верции.

Последние бои: К этой встрече кубинец подошел после яркой победы. Ранее он нокаутировал Мануэля Хаймесса. Годом ранее уступил Исаку Крусу. В последних пяти поединках у экс-чемпиона мира 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Ромеро очень опасен в первых раундов. Он бросается в ожесточенные размены, надеясь на ранний нокаут, но если соперник справляется с его прессингом, то начинает терять концентрацию.

При этом защита кубинца оставляет желать лучшего. Удары у Ромеро хоть и мощные, но предсказуемые.

Статистика для ставок

Гарсия выиграл 24 раза за 25 боев в карьере

Ромеро уступил дважды на отрезке в 5 поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Гарсию фаворитом и дают коэффициент на его победу за 1.65. На успех Ромеро можно поставить за 2.90.

Прогноз: Ромеро, как всегда, пойдет в размены в начале встречи, но его удары будут пролетать мимо или в блок. К третьему отрезку Гарсия найдет момент для своего левого хука — Ромеро либо упадет в нокаут, либо просто перейдет в режим выживания. Но даже в таком случае до экватора точно не продержится.

Ставка: Победа Гарсии в 1-6 раундах за 2.10.