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    Райан Гарсия закончит бой до экватора?

    Гарсия-Ромеро. Ставка (к. 2.10) и прогноз на бокс, Нью-Йорк, 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия-Ромеро
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    Райан Гарсия
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Нью-Йорке 3 мая Райан Гарсия и Роландо Ромеро сойдутся в первом полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск) Ставка и прогноз на матч Гарсия-Ромеро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Райан Гарсия

    Турнирное положение: Гарсия, несмотря на молодость, уже успел закрепиться в топ-5 рейтинга первого полусреднего веса, он бывший претендент на титул WBC.

    Последние бои: В предыдущем встрече американец одолел Девина Хэйни по очкам, тот бой был признан несостоявшимся из-за провального Райном допинг-теста. В декабре 2023 года Гарсия переиграл Оскара Дуарте.

    Состояние бойца: У него мощный левый хук и хорошая защита от ударов. Единственное поражение в карьере за 25 боев было от Джервонты Дэвиса нокаутом. Но в остальных поединках Райан блокировал по 60% попаданий своих противников.

    Роландо Ромеро

    Турнирное положение: Ромеро бывший чемпион WBA первого полусреднего веса. Сейчас идет восьмым в рейтинге по этой верции.

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  • 22/04/2025

    • Последние бои: К этой встрече кубинец подошел после яркой победы. Ранее он нокаутировал Мануэля Хаймесса. Годом ранее уступил Исаку Крусу. В последних пяти поединках у экс-чемпиона мира 3 победы и 2 поражения.

    Состояние бойца: Ромеро очень опасен в первых раундов. Он бросается в ожесточенные размены, надеясь на ранний нокаут, но если соперник справляется с его прессингом, то начинает терять концентрацию.

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    При этом защита кубинца оставляет желать лучшего. Удары у Ромеро хоть и мощные, но предсказуемые.

    Статистика для ставок

    • Гарсия выиграл 24 раза за 25 боев в карьере

    • Ромеро уступил дважды на отрезке в 5 поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Гарсию фаворитом и дают коэффициент на его победу за 1.65. На успех Ромеро можно поставить за 2.90.

    Прогноз: Ромеро, как всегда, пойдет в размены в начале встречи, но его удары будут пролетать мимо или в блок. К третьему отрезку Гарсия найдет момент для своего левого хука — Ромеро либо упадет в нокаут, либо просто перейдет в режим выживания. Но даже в таком случае до экватора точно не продержится.

    Ставка: Победа Гарсии в 1-6 раундах за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гарсия-Ромеро?

    Матч Гарсия-Ромеро состоится 03 мая 2025 года в 06:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гарсия-Ромеро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Гарсии в 1-6 раундах .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гарсия-Ромеро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Гарсии в 1-6 раундах » с коэффициентом у букмекеров 2.10 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гарсия-Ромеро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гарсия-Ромеро?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Гарсию фаворитом и дают коэффициент на его победу за 1.65. На успех Ромеро можно поставить за 2.90.

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    Гарсия-Ромеро: прогноз и ставка за 2.10 , статистика, коэффициенты матча 03.05.202506:30. Райан Гарсия закончит бой до экватора?
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