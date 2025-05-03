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    Возьмет ли «Астон Вилла» три очка в матче с «Фулхэмом»?

    Астон Вилла — Фулхэм: прогноз и ставка за 2.35 на матч АПЛ

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    «Астон Вилла»
    3 мая в 35-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Фулхэм». Начало встречи — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Мая 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 14:30 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: бирмингемский коллектив продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    В настоящий момент «вилланы» имеют в своем активе 57 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

    Астон Вилла — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    За 34 матча бирмингемцы смогли 54 раза поразить ворота соперника и 49 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлых выходных «львы» проиграли «Астон Вилле» (0:3) в полуфинале Кубка Англии.

    До этого же команда из Бирмингема проиграла «Манчестер Сити» (1:2) в чемпионате, но выиграла у «Ньюкасла» (4:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «бордово-голубая армия» также покинула Лигу чемпионов, уступив по сумме двух встреч «ПСЖ» (1:3, 3:2).

    Не сыграют: травмирован только Маркус Рашфорд.

    Состояние команды: сейчас подопечные Унаи Эмери только на пять очков отстают от третьего «Ньюкасла» и на четыре от четвертого «Манчестер Сити». Вся борьба еще впереди, но «Астон Вилле» нужно побеждать, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

    В прошлом сезоне «Астон Вилла» стала четвертой, а сейчас повторить этот результат будет крайне сложно.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона уже не сможет побороться за еврокубковые позиции.

    Сейчас «дачники» имеют в своем активе 51 очко и располагаются на восьмой строчке.

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    • В активе лондонцев 50 забитых мячей и 46 пропущенных.

    Последние матчи: в прошлом туре «белые» на выезде смогли переиграть «Саутгемптон» (2:1).

    До этого же лондонский коллектив проиграл «Челси» (1:2) и «Борнмуту» (0:1).

    Перед этим же команда из столицы Англии выиграла у «Ливерпуля» (3:2) и уступила «Арсеналу» (1:2).

    Не сыграют: в стане столичного коллектива травмированы Райсс Нельсон и Родриго Муниз.

    Состояние команды: подопечные Марку Силвы уже особо ни на что не претендуют в этом сезоне и могут спокойно его доигрывать.

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    Прошлогодний результат «Фулхэм» точно сможет превзойти. Тогда он финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице, а сейчас «Фулхэм» должен финишировать в десятке.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» 16 матчей не играет вничью

    • «Фулхэм» 18 матчей не играет вничью

    • в последней очной игре «Астон Вилла» победила «Фулхэм» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Фулхэма» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Астон Вилле» в этой игре победа важнее, она играет дома и должна добывать три очка.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой-1 за 2.35.

    Прогноз: команды любят играть результативно в этом сезоне, поэтому могут забить много.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Астон Вилла — Фулхэм?

    Матч Астон Вилла — Фулхэм состоится 03 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Астон Виллы с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Астон Вилла — Фулхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Астон Виллы с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Астон Вилла — Фулхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Астон Вилла — Фулхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Фулхэма» — в 4.40.

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    Астон Вилла — Фулхэм: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 03.05.202514:30. Возьмет ли «Астон Вилла» три очка в матче с «Фулхэмом»?
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