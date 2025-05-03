Астон Вилла — Фулхэм: прогноз и ставка за 2.35 на матч АПЛ

Астон Вилла
Фулхэм
«Астон Вилла»
Турнирное положение: бирмингемский коллектив продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов в следующем сезоне.
В настоящий момент «вилланы» имеют в своем активе 57 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Астон Вилла — Фулхэм: коэффициенты букмекеров
За 34 матча бирмингемцы смогли 54 раза поразить ворота соперника и 49 раз пропустили в свои.
Последние матчи: на прошлых выходных «львы» проиграли «Астон Вилле» (0:3) в полуфинале Кубка Англии.
До этого же команда из Бирмингема проиграла «Манчестер Сити» (1:2) в чемпионате, но выиграла у «Ньюкасла» (4:1).
Перед этим «бордово-голубая армия» также покинула Лигу чемпионов, уступив по сумме двух встреч «ПСЖ» (1:3, 3:2).
Не сыграют: травмирован только Маркус Рашфорд.
Состояние команды: сейчас подопечные Унаи Эмери только на пять очков отстают от третьего «Ньюкасла» и на четыре от четвертого «Манчестер Сити». Вся борьба еще впереди, но «Астон Вилле» нужно побеждать, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Астон Вилла» стала четвертой, а сейчас повторить этот результат будет крайне сложно.
«Фулхэм»
Турнирное положение: команда из Лондона уже не сможет побороться за еврокубковые позиции.
Сейчас «дачники» имеют в своем активе 51 очко и располагаются на восьмой строчке.
В активе лондонцев 50 забитых мячей и 46 пропущенных.
Последние матчи: в прошлом туре «белые» на выезде смогли переиграть «Саутгемптон» (2:1).
До этого же лондонский коллектив проиграл «Челси» (1:2) и «Борнмуту» (0:1).
Перед этим же команда из столицы Англии выиграла у «Ливерпуля» (3:2) и уступила «Арсеналу» (1:2).
Не сыграют: в стане столичного коллектива травмированы Райсс Нельсон и Родриго Муниз.
Состояние команды: подопечные Марку Силвы уже особо ни на что не претендуют в этом сезоне и могут спокойно его доигрывать.
Прошлогодний результат «Фулхэм» точно сможет превзойти. Тогда он финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице, а сейчас «Фулхэм» должен финишировать в десятке.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» 16 матчей не играет вничью
- «Фулхэм» 18 матчей не играет вничью
- в последней очной игре «Астон Вилла» победила «Фулхэм» со счетом 3:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Фулхэма» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 3.25Акрон — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.95Манчестер Сити — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Райо Вальекано — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Астон Вилле» в этой игре победа важнее, она играет дома и должна добывать три очка.
Ставка: победа «Астон Виллы» с форой-1 за 2.35.
Прогноз: команды любят играть результативно в этом сезоне, поэтому могут забить много.
Ставка: тотал больше 3 за 2.25.