Астон Вилла — Фулхэм: прогноз и ставка за 2.35 на матч АПЛ

3 мая в 35-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Фулхэм». Начало встречи — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: бирмингемский коллектив продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В настоящий момент «вилланы» имеют в своем активе 57 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

За 34 матча бирмингемцы смогли 54 раза поразить ворота соперника и 49 раз пропустили в свои.

Последние матчи: на прошлых выходных «львы» проиграли «Астон Вилле» (0:3) в полуфинале Кубка Англии.

До этого же команда из Бирмингема проиграла «Манчестер Сити» (1:2) в чемпионате, но выиграла у «Ньюкасла» (4:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «бордово-голубая армия» также покинула Лигу чемпионов, уступив по сумме двух встреч «ПСЖ» (1:3, 3:2).

Не сыграют: травмирован только Маркус Рашфорд.

Состояние команды: сейчас подопечные Унаи Эмери только на пять очков отстают от третьего «Ньюкасла» и на четыре от четвертого «Манчестер Сити». Вся борьба еще впереди, но «Астон Вилле» нужно побеждать, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» стала четвертой, а сейчас повторить этот результат будет крайне сложно.

«Фулхэм»

Турнирное положение: команда из Лондона уже не сможет побороться за еврокубковые позиции.

Сейчас «дачники» имеют в своем активе 51 очко и располагаются на восьмой строчке.

В активе лондонцев 50 забитых мячей и 46 пропущенных.

Последние матчи: в прошлом туре «белые» на выезде смогли переиграть «Саутгемптон» (2:1).

До этого же лондонский коллектив проиграл «Челси» (1:2) и «Борнмуту» (0:1).

Перед этим же команда из столицы Англии выиграла у «Ливерпуля» (3:2) и уступила «Арсеналу» (1:2).

Не сыграют: в стане столичного коллектива травмированы Райсс Нельсон и Родриго Муниз.

Состояние команды: подопечные Марку Силвы уже особо ни на что не претендуют в этом сезоне и могут спокойно его доигрывать.

Прошлогодний результат «Фулхэм» точно сможет превзойти. Тогда он финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице, а сейчас «Фулхэм» должен финишировать в десятке.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» 16 матчей не играет вничью

«Фулхэм» 18 матчей не играет вничью

в последней очной игре «Астон Вилла» победила «Фулхэм» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Фулхэма» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Астон Вилле» в этой игре победа важнее, она играет дома и должна добывать три очка.

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой-1 за 2.35.

Прогноз: команды любят играть результативно в этом сезоне, поэтому могут забить много.

Ставка: тотал больше 3 за 2.25.