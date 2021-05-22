В рамках 38-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах сыграет с «Дженоа». Встреча пройдет 22 мая, начало — в 21:45 по мск. «Кальяри» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Перед заключительным туром «Кальяри» с 37 очками находится на 16 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на пять очков от зоны вылета, что оставляет коллектив в элите.

Сардинцы превосходно проводят свой финишный отрезок в чемпионате Италии, не проигрывая уже на протяжении семи последних матчей, где четыре раза победили и трижды сыграли вничью.

Две из мировых пришлись как раз на два минувших игровых дня первенства, где островитяне поочередно поделили очки с «Фиорентиной» на своем поле и с «Миланом» на выезде (оба раза по 0:0).

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Перед этой игрой у «Кальяри» 3-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой клуб дважды победил и раз сыграл вничью. Перед этим он уступил на своем поле в пяти из четырех матчей.

«Дженоа»

«Дженоа» к данному поединку подходит на 14 позиции в турнирной таблице. У команды на счету на два очка больше, чем у предстоящего его соперника.

«Грифоны» добились лишь двух виктории за последние девять встреч первенства. Одна из них состоялась пару туров тому назад в гостях над «Болоньей» со счетом 2:0. Также они дважды сыграли вничью и пять игр проиграли.

Три из этих неудач состоялись в последних четырех поединках. На выезде генуэзцы уступили «Лацио» (3:4), а в родных стенах были повержены «Сассуоло» (1:2) и «Аталантой» (3:4) в своем последнем сыгранном матче.

Вне родных стен «Дженоа» в финишном отрезке играет плохо, проиграв в пяти из семи последних матчей при двух победных результатах.

«Дженоа» выиграл у «Кальяри» в двух последних поединках с одинаковым счетом по 1:0. Оба раза дома.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кальяри» — 2.20, победа «Дженоа» — 3.68, ничья — 3.44.

Островитяне на финише турнира набрали хороший ход. Так что вполне могут завершить первенство на мажорной ноте, выиграв в данном поединке.