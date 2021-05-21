ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»«Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера «Челси» обыграл «Лестер» через несколько дней после поражения в финале Кубка АнглииИдеальный реванш. «Челси» поставил «Лестер» на место Луис СуаресИнтриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ
  • 12:53
    • Арустамян: Баринов может перейти в клуб Бундеслиги
  • 12:42
    • Уткин призвал «Локомотив» остаться на «РЖД Арене»
  • 12:31
    • Ройс пропустит Евро-2020
  • 12:10
    • Лэмпард включен в Зал славы АПЛ
  • 11:12
    • Миранчук рассказал, останется ли в «Аталанте» на следующий сезон
  • 00:12
    • «Челси» выиграл у «Лестера» и поднялся на третье место в АПЛ
    Все новости спорта

    «Красные» вновь тяжело сыграют вне родных стен?

    «Олимпия» Асунсьон — «Интернасьонал». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, Кубок Либертадорес, 21 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Олимпия» Асунсьон — «Интернасьонал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Куэста
    21 мая в рамках пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес в Парагвае сыграет местная «Олимпия» Асунсьон и бразильский «Интернасьонал». Игра начнется в 03:00 по мск. «Олимпия» Асунсьон — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпия» Асунсьон

    В группе Б после четырех сыгранных туров сложилась интересная ситуация — все четыре команды имеют в своем активе по шесть баллов. «Олимпия» идет на третьей строке.

    Стартовал клуб из Асунсьона с выездного проигрыша от венесуэльского клуба «Депортиво Тачира» со счетом 2:3, затем он в родных стенах справился с боливийским «Олвейз Рэди» — 2:1.

    В третьем туре соревнования «деканы» были разгромлены в Бразилии своим предстоящим противником со счетом 1:6, а в минувшем туре они вновь переиграли боливийцев, на этот раз в гостях — 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    К данному поединку «Олимпия» подходит после поражения от «Насьоналя» (1:2) в чемпионате страны, где она идет четвертой после 16 проведенных туров.

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей идет во главе турнирной таблицы своего квартета.

    Стартовал коллектив из Порту-Алегри в данном турнире с выездного поражения от боливийцев со счетом 1:2, после чего поочередно дома разгромил венесуэльцев (4:0) и предстоящего противника (6:1).

  • Трансферный дайджест. 11-17 мая
  • Покинет ли Париж аргентинский бомбардир, потеряет ли «Боруссия» молодую звезду, удержит ли «Зенит» вратаря и другие трансферные новости последних дней
  • 17/05/2021

    • В минувшем туре соревнования «красные» потерпели выездное фиаско от «Депортиво Тачира» со счетом 1:2, пропустив оба гола в концовке игры.

    Непосредственной перед предстоящим поединком «Интернасьонал» проиграл в финале Чемпионата Гаушу «Гремио» со счетом 1:2.

    Прогноз и ставка на «Олимпия» Асунсьон — «Интернасьонал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.14.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Олимпии» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.50.

    Так как «Интернасьонал» на выезде играет слабо и немало пропускает, то в данном поединке ставим на обмен голами. Наш прогноз — обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Майхржак — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ислочь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч БАТЭ — Спутник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     «Ливеопуль» имеет благоприятную концовку сезона
  • АПЛ: расклады в борьбе за Лигу чемпионов
    • 05:11 13/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    «Олимпия» Асунсьон — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 21.05.2021. Прогнозы на футбол. «Красные» вновь тяжело сыграют вне родных стен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры