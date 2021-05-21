21 мая в рамках пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес в Парагвае сыграет местная «Олимпия» Асунсьон и бразильский «Интернасьонал». Игра начнется в 03:00 по мск. «Олимпия» Асунсьон — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпия» Асунсьон

В группе Б после четырех сыгранных туров сложилась интересная ситуация — все четыре команды имеют в своем активе по шесть баллов. «Олимпия» идет на третьей строке.

Стартовал клуб из Асунсьона с выездного проигрыша от венесуэльского клуба «Депортиво Тачира» со счетом 2:3, затем он в родных стенах справился с боливийским «Олвейз Рэди» — 2:1.

В третьем туре соревнования «деканы» были разгромлены в Бразилии своим предстоящим противником со счетом 1:6, а в минувшем туре они вновь переиграли боливийцев, на этот раз в гостях — 2:1.

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К данному поединку «Олимпия» подходит после поражения от «Насьоналя» (1:2) в чемпионате страны, где она идет четвертой после 16 проведенных туров.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей идет во главе турнирной таблицы своего квартета.

Стартовал коллектив из Порту-Алегри в данном турнире с выездного поражения от боливийцев со счетом 1:2, после чего поочередно дома разгромил венесуэльцев (4:0) и предстоящего противника (6:1).

В минувшем туре соревнования «красные» потерпели выездное фиаско от «Депортиво Тачира» со счетом 1:2, пропустив оба гола в концовке игры.

Непосредственной перед предстоящим поединком «Интернасьонал» проиграл в финале Чемпионата Гаушу «Гремио» со счетом 1:2.

Прогноз и ставка на «Олимпия» Асунсьон — «Интернасьонал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.14.

На викторию «Олимпии» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.50.

Так как «Интернасьонал» на выезде играет слабо и немало пропускает, то в данном поединке ставим на обмен голами. Наш прогноз — обе забьют: да.