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    Обеспечит ли место в топ-10 «Лидс»?

    «Саутгемптон» — «Лидс». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 18 мая 2021 года

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    «Лидс» выиграл два прошлых матча
    В воскресенье, 18 мая, «Саутгемптон» на своем поле примет «Лидс» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 20:00 по московскому времени. «Саутгемптон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 20:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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  • 2.40
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» с 43 набранными очками идет на 14 позиции в турнирной таблице АПЛ, поэтому уже не имеет турнирных задач в концовке сезона.

    До позапрошлого тура у «Святых» была 4-матчевая неудачная серия, в которой они смогли разжиться всего лишь одним пунктом, сыграв вничью в конце апреля на своем поле с «Лестером» со счетом 1:1.

    Тем не менее, столкнувшись с риском втянуться в борьбу за выживание в элите, южане смогли собраться и выиграли в двух предыдущих турах.

    Все прогнозы на АПЛ

    Сперва им удалось победить на своем поле «Кристал Пэлас» (3:1). Затем они с аналогичным результатом оказались сильнее «Фулхэма».

    «Лидс»

    За два тура до финиша Премьер-лиги «Лидс» расположился на десятой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 53 балла. Выше коллектив уже вряд ли поднимется.

    Заключительный период чемпионата хорошо дался «павлинам». За последние девять встреч они потерпели всего лишь одно фиаско, проиграв 1 мая в гостях «Брайтону» со счетом 0:2.

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    • Также в этом отрезке «белые» три встречи свели вничью и пять поединков выиграли. Две виктории были оформлены в двух прошлых турах — против «Тоттенхэма» (3:1) дома и «Бернли» (4:0) в гостях.

    В случае победы в грядущем матче подопечные Марсело Бьелсы оформят место в топ-10 по итогам сезона, который стал их первым в АПЛ после 16 лет отсутствия.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.

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