Во вторник, 18 мая, в перенесенном 25-м туре итальянской Серии А «Лацио» в Риме на Олимпийском стадионе сразится с «Торино». Поединок начнется в 21:30 по мск. «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Проиграв накануне в дерби «Роме» со счетом 0:2, «Лацио» тем самым лишился шансов пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, но завоевал путевку в Лигу Европы .

Это фиаско стало для римского коллектива третьим за последние шесть матчей первенства. Еще он уступил в гостевых встречах «Наполи» (2:5) и «Фиорентине» (0:2).

В остальных трех поединках «орлы» добыли три виктории. При этом все эти игры были домашними. Стоит отметить, что «небесно-голубые» вот уже 21 матч в рамках Серии А не играют вничью.

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На своей арене «Лацио» вышел победителем из последних 11 матчей чемпионата. При этом в шести случаях римляне оставляли свои ворота на замке.

«Торино»

У «Торино» на счету находится 35 набранных баллов, с которыми он идет на 17 позиции в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего лишь на четыре пункта.

«Быки» готовятся к данной игре после двух крупных поражений. Сперва они дома были уничтожены «Миланом» со счетом 0:7, а затем уступили в гостях «Специи» (1:4).

До этих неудач «бордовые» трижды расходились миром со своими оппонентами, а также одержали три виктории, среди которых стоит выделить выигрыш над «Ромой» (3:1) на своей территории.

На чужом поле «Торино» уступал в трех из девяти предыдущих поединков при четырех ничьих и двух побед.

«Лацио» одолел «Торино» в последних трех очных поединках. В первом круге римляне выиграли со счетом 4:3.

Прогноз и ставка на «Лацио» — «Торино»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.53.

На викторию «Торино» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.74.

Только в одном из последних четырех очных противостояний этих клубов не забивали оба коллектива. Сейчас также вполне можно ожидать обмена голами, так как для «Лацио» эта игра не будет иметь никакого значения.