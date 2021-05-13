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    Вытолкнет ли «Вильярреал» в зону вылета «Вальядолид»?

    «Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Испании 13 мая 2021 года

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    «Вильярреал» идет на седьмом месте
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 20:00 мск. «Вальядолид» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Мая 2021 года
    Вальядолид
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 31 баллом.

    На счету «бело-фиолетовых» пять побед, 16 ничьих и 14 поражений в 35 сыгранных турах.

    В четырех матчах до прошлого тура подопечные Серхио Гонсалеса поделили очки с «Эльче» (1:1), «Кадисом» (1:1), «Атлетиком» (2:2) и «Бетисом» (1:1).

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    Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата Испании клуб потерпел выездное поражение от «Валенсии» (0:3).

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» за три тура до финиша чемпионата идет на седьмой строке в турнирной таблице, находясь на расстоянии пяти баллов от восьмой строки, не дающей билет в еврокубки.

    На прошлой неделе «подводники» добились исторического достижения, выйдя в финал Лиги Европы, победив в 2-матчевом противостоянии лондонский «Арсенал», выиграв дома 2:1 и сыграв ничью 1:1 в гостях.

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  • 04/05/2021

    • В своей последней проведенной игре чемпионата «желтая субмарина» на своей арене потерпела поражение от «Сельты» (2:4).

    Перед этим левантийцы минимально переиграли «Хетафе» со счетом 1:0, что стало их пятой викторией за восемь последних матчей, а остальные три встречи она проиграла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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