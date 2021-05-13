«Динамо» К сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках финала Кубка Украины. Матч пройдет 13 мая, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Киев — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

«Динамо» К в нынешнем сезоне по всем статьям опередило «Шахтер». Киевляне были сильнее, и заслуженно завоевали чемпионский титул.

Учитывая победу в Суперкубке Украины на старте сезона, команда Луческу имеет все шансы соорудить требл. Для этого нужно одолеть непростого оппонента в виде «Зари».

Минувший тур УПЛ для команды получился показательным. На выезде «Динамо» К легко и изящно одолело «Колос» (0:3).

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В отчетной встрече динамовцам придется играть без травмированных Владимира Шепелева и Александра Андриевского. Впрочем, лидеры команды на месте, и наверняка постараются завершить сезон триумфально.

«Заря»

«Заря» чемпионат завершила на 3 месте. Однако луганчанам мало бронзовых медалей, а вполне резонно хочется впервые в истории завоевать Кубок страны.

Команда у Виктора Скрипника боевая, что подтвердили тяжелейшие поединки с грандами. Да и вообще, «Заря» давно никого не боится . Не зря ведь луганчан называют «мужиками».

«Заря» в предыдущем поединке сумела победить. Дома команда переиграла «Александрию» (2:1), хотя та встреча уже не имела турнирного значения.

Теперь все ставки луганчан — на Кубок. Еще бы, ведь такой шанс выпадает отнюдь не каждый год, да и соперник крайне сложный.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.71, на ничью за 3.70, а на «Зарю» — за 4.80

Динамовцы проводят блестящий сезон, снося одного соперника за другим.

«Заря» не брала трофеев с 1972 года, и наверняка хочет вписать свое имя в историю.

Команда Луческу смотрится солиднее луганчан, да и мотивация положить чемпионские медали в Кубок будет запредельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К с коэффициентом 1.71