«Динамо» К
«Динамо» К в нынешнем сезоне по всем статьям опередило «Шахтер». Киевляне были сильнее, и заслуженно завоевали чемпионский титул.
Учитывая победу в Суперкубке Украины на старте сезона, команда Луческу имеет все шансы соорудить требл. Для этого нужно одолеть непростого оппонента в виде «Зари».
Минувший тур УПЛ для команды получился показательным. На выезде «Динамо» К легко и изящно одолело «Колос» (0:3).
В отчетной встрече динамовцам придется играть без травмированных Владимира Шепелева и Александра Андриевского. Впрочем, лидеры команды на месте, и наверняка постараются завершить сезон триумфально.
«Заря»
«Заря» чемпионат завершила на 3 месте. Однако луганчанам мало бронзовых медалей, а вполне резонно хочется впервые в истории завоевать Кубок страны.
Команда у Виктора Скрипника боевая, что подтвердили тяжелейшие поединки с грандами. Да и вообще,
«Заря» в предыдущем поединке сумела победить. Дома команда переиграла «Александрию» (2:1), хотя та встреча уже не имела турнирного значения.
Теперь все ставки луганчан — на Кубок. Еще бы, ведь такой шанс выпадает отнюдь не каждый год, да и соперник крайне сложный.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.71, на ничью за 3.70, а на «Зарю» — за 4.80
Динамовцы проводят блестящий сезон, снося одного соперника за другим.
«Заря» не брала трофеев с 1972 года, и наверняка хочет вписать свое имя в историю.
Команда Луческу смотрится солиднее луганчан, да и мотивация положить чемпионские медали в Кубок будет запредельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К с коэффициентом 1.71