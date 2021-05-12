«Ювентус» сыграет на выезде против «Сассуоло» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» после 35-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице Серии А на восьмом месте. И ниже хозяева уже не опустятся.

Это был почти идеальный сезон для команды Роберт Де Дзерби, который, скорее всего, летом подпишет контракт с другим клубом.

«Сассуоло» очень мощно проводит заключительную часть чемпионата. В шести предыдущих турах нероверди одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

На этом отрезке отобрать очки у «Сассуоло» смогла только «Аталанта».

«Сассуоло» не проигрывает на своем поле с шестого февраля.

«Ювентус»

«Ювентус» на грани катастрофы. За три тура до финиша «Старая синьора» занимает всего лишь пятое место. Перед Криштиану Роналду замаячила реальная перспектива сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

В минувшее воскресенье «Юве» с треском проиграл на своем поле «Милану» — 0:3. Для туринского клуба это было первое за десять лет домашнее поражение от россонери.

Увольнение Андреа Пирло с поста главного тренера, как утверждают итальянские СМИ, уже решенный вопрос. Изначально в руководстве «Ювентуса» были настроены расстаться с 41-летним специалистом сразу после матча с «Миланом», но потом, слегка остыв, все-таки согласились дотерпеть до конца сезона.

Все прогнозы на Серию А

«Ювентус» выиграл лишь один из четырех предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Сассуоло» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Ювентуса» — за 1.71.

Разумеется, коэффициент на «Юве» существенно занижен. «Старую синьору», которая захромала на обе ноги, сложно назвать фаворитом предстоящего матча. Тем более дело не только в проблемах самого «Ювентуса» — соперник сейчас очень хорош.

«Ювентус» даже в своем почти идеальном состоянии мог легко потерять очки в игре против «Сассуоло», а сейчас и подавно.

Ставка — победа «Сассуоло» или ничья за 2.36.

И еще один интересный вариант — ставка на тотал «Сассуоло» больше 1,5 за 2.87.

«Ювентус» в трех предыдущих матчах против «Сассуоло» пропустил шесть мячей.