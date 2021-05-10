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    СМИ: «Ювентус» уволит Пирло по окончании сезона

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло покинет свой пост по окончании сезона, сообщает Sky Sport Italia .

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    По информации источника, руководство туринцев не собирается увольнять специалиста после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

    По итогам игры руководители клуба провели 10 мая совещание, на котором было принято решение оставить Пирло в качестве главного тренера до конца текущего сезона, а потом уволить его.

    Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года. Под его руководством туринцы находятся на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии за три тура до конца сезона.

    Также клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Порту» в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей (1:2, 3:2). Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до 2022 года.

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