В рамках 35-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Лацио». Матч пройдет 8 мая на «Артемио Франки». Начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

У «Фиорентины» дела обстоят не лучшим образом. В последних десяти турах Серии А команда смогла выиграть лишь два раза, а проиграла четыре.

Впрочем, в последних трех турах «фиалки» не проигрывали. Сперва была победа над «Вероной» со счетом 2:1, а затем ничьи с «Ювентусом» (1:1) и «Болоньей» (3:3).

После 34 туров «Фиорентина» занимает в Серии А 14-е место. У команды в активе 35 очков, от зоны вылета ее отделяют 4 зачетных пункта.

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Забито у «фиалок» 45 голов, а пропущено 57, что является одним из худших результатов в лиге . Меньше пропускают только четыре коллектива.

«Лацио»

«Лацио» набрал неплохой ход — в последних пяти матчах Серии А у команды четыре победы при одном поражении.

Одолеть не удалось «Наполи» — поражение со счетом 2:5. Но после этого римляне уверенно обыграли «Милан» (3:0), а также справились с «Дженоа» (4:3).

В таблице Серии А «Лацио» занимает шестое место, набрав 64 очка. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 5 очков, а также на 3 очка римляне отстают от «Наполи».

«Лацио» — одна из самых результативных команд Серии А. И забито, и пропущено у римлян немало — 60 и 49.

Прогноз и ставка

На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 4,02, на ничью — 4,08, а на успех «Лацио» — 1,92.

В рамках первого круга «Лацио» на своем поле удалось обыграть «Фиорентину» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,67.