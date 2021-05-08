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    «Фиорентина» и «Лацио» не оставят на табло нули

    «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 1.67) и ставка на матч Серии А, футбол, 8 мая 2021 года

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    Душан Влахович
    В рамках 35-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Лацио». Матч пройдет 8 мая на «Артемио Франки». Начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Мая 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
    •

    «Фиорентина»

    У «Фиорентины» дела обстоят не лучшим образом. В последних десяти турах Серии А команда смогла выиграть лишь два раза, а проиграла четыре.

    Впрочем, в последних трех турах «фиалки» не проигрывали. Сперва была победа над «Вероной» со счетом 2:1, а затем ничьи с «Ювентусом» (1:1) и «Болоньей» (3:3).

    После 34 туров «Фиорентина» занимает в Серии А 14-е место. У команды в активе 35 очков, от зоны вылета ее отделяют 4 зачетных пункта.

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    Забито у «фиалок» 45 голов, а пропущено 57, что является одним из худших результатов в лиге. Меньше пропускают только четыре коллектива.

    «Лацио»

    «Лацио» набрал неплохой ход — в последних пяти матчах Серии А у команды четыре победы при одном поражении.

    Одолеть не удалось «Наполи» — поражение со счетом 2:5. Но после этого римляне уверенно обыграли «Милан» (3:0), а также справились с «Дженоа» (4:3).

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    • В таблице Серии А «Лацио» занимает шестое место, набрав 64 очка. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 5 очков, а также на 3 очка римляне отстают от «Наполи».

    «Лацио» — одна из самых результативных команд Серии А. И забито, и пропущено у римлян немало — 60 и 49.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 4,02, на ничью — 4,08, а на успех «Лацио» — 1,92.

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    В рамках первого круга «Лацио» на своем поле удалось обыграть «Фиорентину» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,67.

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