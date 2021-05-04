«Манчестер Сити»
Манкунианцы в первом матче добыли победу, причем на выезде (1:2). Причем после первого тайма команда Хосепа Гвардиолы уступала в счете.
Все решило индивидуальное мастерство Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза. Впрочем, в составе «Манчестер Сити» имеется ряд звезд мирового футбола.
Вот и в АПЛ манкунианцы уверенно мчатся к чемпионскому титулу. В предыдущем туре команда Гвардиолы на выезде переиграла «Кристал Пэлас» (0:2).
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Разумеется, с учетом исхода первой встречи, англичанам будет несколько проще. Наверняка обе команды будут активно идти вперед.
ПСЖ
Домашнее поражение в первой встрече явно не входило в планы амбициозных парижан. Впрочем, не надо было проваливать первый тайм!
Зато в Лиге 1 ПСЖ еще не потерял шансов на чемпионский титул. Отставание от лидера «Лилля» составляет всего один балл.
В предыдущем туре парижане дома переиграли крепкий «Ланс» (2:1). Причем преимущество ПСЖ было почти тотальным, к тому же арбитр не засчитал еще гол Мауро Икарди.
На «Этиход» парижане пожалуют без своего лидера атак Килиана Мбаппе. Эта потеря может стать определяющей в аспекте исхода данного противостояния.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.69, на ничью за 4.42, а на ПСЖ — за 4.78.
Атака манкунианцев будет активной, даже с учетом выездной виктории в первом матче.
Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, ведь шансы на проход в финал еще имеются.
Обе команды обладают большим количеством высококлассных атакующих исполнителей, которые и обеспечат голевое зрелище. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.62.