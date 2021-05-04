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    На «Этихад» забивать будут все?

    «Манчестер Сити» — ПСЖ. Ставка (к. 1.62) на голы в Лиге чемпионов по футболу 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — ПСЖ
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    Неймар
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках полуфинала финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Манчестер Сити»

    Манкунианцы в первом матче добыли победу, причем на выезде (1:2). Причем после первого тайма команда Хосепа Гвардиолы уступала в счете.

    Все решило индивидуальное мастерство Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза. Впрочем, в составе «Манчестер Сити» имеется ряд звезд мирового футбола.

    Вот и в АПЛ манкунианцы уверенно мчатся к чемпионскому титулу. В предыдущем туре команда Гвардиолы на выезде переиграла «Кристал Пэлас» (0:2).

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    Разумеется, с учетом исхода первой встречи, англичанам будет несколько проще. Наверняка обе команды будут активно идти вперед.

    ПСЖ

    Домашнее поражение в первой встрече явно не входило в планы амбициозных парижан. Впрочем, не надо было проваливать первый тайм!

    Зато в Лиге 1 ПСЖ еще не потерял шансов на чемпионский титул. Отставание от лидера «Лилля» составляет всего один балл.

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    • В предыдущем туре парижане дома переиграли крепкий «Ланс» (2:1). Причем преимущество ПСЖ было почти тотальным, к тому же арбитр не засчитал еще гол Мауро Икарди.

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    • На «Этиход» парижане пожалуют без своего лидера атак Килиана Мбаппе. Эта потеря может стать определяющей в аспекте исхода данного противостояния.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.69, на ничью за 4.42, а на ПСЖ — за 4.78.

    Атака манкунианцев будет активной, даже с учетом выездной виктории в первом матче.

    Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, ведь шансы на проход в финал еще имеются.

    Обе команды обладают большим количеством высококлассных атакующих исполнителей, которые и обеспечат голевое зрелище. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.62.

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