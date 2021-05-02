В 34-м туре испанской Примеры «Вальядолид» на своем стадионе сразится с «Бетисом». Игра пройдет 2 мая, начало — в 15:00 по мск. «Вальядолид» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолиду» предстоит отстаивать свое право играть в Примере. Сейчас он идет на 17 позиции в турнирной таблице, но зону вылета опережает только по дополнительным показателям .

«Пусела» за последние три месяца в рамках чемпионата страны смогла добыть всего лишь одну викторию , которая была еще в начале марта дома над «Хетафе» со счетом 2:1.

После этого «фиолетово-белые» дважды потерпели фиаско и три встречи свели вничью, три из них пришлись на последние туры первенства. В минувшем игровом дне они расписали мировую на выезде с «Атлетико», сыграв 2:2.

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В этом календарном году «Вальядолид» в родных стенах победил всего лишь раз, еще три встречи свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

«Бетис»

«Бетис» борется за попадание в еврокубки . За пять туров до финиша первенства он расположился на шестой строке, оторвавшись на пять баллов от восьмой позиции, не дающей билет в Европу.

В данный момент у коллектива из Севильи 5-матчевая ничейная серия , перед которой он добился пяти викторий в шести проведенных играх при одном поражении (в дерби от «Севильи» 0:1).

В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «зелено-белые» в Мадриде поделили очки с «Реалом», сыграв 0:0, что стало вторым подряд для них таким результатом. Ранее была мировая с «Атлетиком» дома.

В минувших семи выездных поединках Примеры «Бетис» потерпел всего лишь одну неудачу, а также по три раза играл вничью и добивался викторий.

В первом круге «Бетис» на своем поле выиграл со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды выиграл «Вальядолид» — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Вальядолид» — «Бетис»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.34.

На викторию «Вальядолида» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.56.

Для команд очень важно каждое очко, поэтому наверняка они сыграют строго от защиты, что скажется на результативности поединка. Наш прогноз — ТМ 2,5.