«Вальядолид»
«Вальядолиду» предстоит отстаивать свое право играть в Примере. Сейчас он идет на 17 позиции в турнирной таблице, но
«Пусела» за последние три месяца в рамках чемпионата страны
После этого «фиолетово-белые» дважды потерпели фиаско и три встречи свели вничью, три из них пришлись на последние туры первенства. В минувшем игровом дне они расписали мировую на выезде с «Атлетико», сыграв 2:2.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В этом календарном году «Вальядолид» в родных стенах победил всего лишь раз, еще три встречи свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.
«Бетис»
«Бетис»
В данный момент у коллектива из Севильи
В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «зелено-белые» в Мадриде поделили очки с «Реалом», сыграв 0:0, что стало вторым подряд для них таким результатом. Ранее была мировая с «Атлетиком» дома.
В минувших семи выездных поединках Примеры «Бетис» потерпел всего лишь одну неудачу, а также по три раза играл вничью и добивался викторий.
В первом круге «Бетис» на своем поле выиграл со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды выиграл «Вальядолид» — 2:0 и 2:1.
Прогноз и ставка на «Вальядолид» — «Бетис»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.34.
На викторию «Вальядолида» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.56.
Для команд очень важно каждое очко, поэтому наверняка они сыграют строго от защиты, что скажется на результативности поединка. Наш прогноз — ТМ 2,5.