ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешЛучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому» Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Карим БенземаПримера. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Реал» примет «Осасуну», «Валенсия» против «Барсы»
  • 00:36
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Вердера» и вышел в финал Кубка Германии
  • 19:34
    • В НХЛ официально принят 32-й клуб
    Все новости спорта

    Команды будут держать курс на «низ»

    «Вальядолид» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Испании, 2 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Набиль Фекир
    В 34-м туре испанской Примеры «Вальядолид» на своем стадионе сразится с «Бетисом». Игра пройдет 2 мая, начало — в 15:00 по мск. «Вальядолид» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Мая 2021 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 15:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Вальядолид»

    «Вальядолиду» предстоит отстаивать свое право играть в Примере. Сейчас он идет на 17 позиции в турнирной таблице, но зону вылета опережает только по дополнительным показателям.

    «Пусела» за последние три месяца в рамках чемпионата страны смогла добыть всего лишь одну викторию, которая была еще в начале марта дома над «Хетафе» со счетом 2:1.

    После этого «фиолетово-белые» дважды потерпели фиаско и три встречи свели вничью, три из них пришлись на последние туры первенства. В минувшем игровом дне они расписали мировую на выезде с «Атлетико», сыграв 2:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В этом календарном году «Вальядолид» в родных стенах победил всего лишь раз, еще три встречи свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

    «Бетис»

    «Бетис» борется за попадание в еврокубки. За пять туров до финиша первенства он расположился на шестой строке, оторвавшись на пять баллов от восьмой позиции, не дающей билет в Европу.

    В данный момент у коллектива из Севильи 5-матчевая ничейная серия, перед которой он добился пяти викторий в шести проведенных играх при одном поражении (в дерби от «Севильи» 0:1).

  • Время исправлять ошибки. УЕФА нужно починить европейский футбол
  • Пропасть между бедными и богатыми в европейском футболе растет
  • 29/04/2021

    • В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «зелено-белые» в Мадриде поделили очки с «Реалом», сыграв 0:0, что стало вторым подряд для них таким результатом. Ранее была мировая с «Атлетиком» дома.

    В минувших семи выездных поединках Примеры «Бетис» потерпел всего лишь одну неудачу, а также по три раза играл вничью и добивался викторий.

    В первом круге «Бетис» на своем поле выиграл со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды выиграл «Вальядолид» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Вальядолид» — «Бетис»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.34.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Вальядолида» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.56.

    Для команд очень важно каждое очко, поэтому наверняка они сыграют строго от защиты, что скажется на результативности поединка. Наш прогноз — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ротор — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эйбар — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Брайтон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Норвич — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    «Вальядолид» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 02.05.2021. Прогнозы на футбол. Команды будут держать курс на «низ»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры