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    В Казани ожидаем нерезультативного матча

    «Рубин» — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 1.75) на тоталы, чемпионат России, 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Краснодар»
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    Леонид Слуцкий
    В воскресенье, 25 апреля, в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» в Казани сыграет с «Краснодаром». Встреча начнется в 19:00 по мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Рубин»

    После зимней паузы «Рубин» успел провести семь встреч, все которые пришлись на матчи Премьер-лиги. В этих поединках он одержал шесть викторий и раз проиграл.

    Единственная неудача случилась с казанцами в середине марта на своей арене с «Химками», которую они проиграли со счетом 1:3.

    В шести других победных встречах «рубиновые» в мартовском отрезке забивали за игру 2-3 мяча, а пропустил только один. А в последних трех играх они неизменно побеждали со счетом 1:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    За четыре тура до конца чемпионата России «Рубин» идет на четвертой строке, уступая третьему месту один балл, а от второй лигачемпионвской позиции отстает на три очка.

    «Краснодар»

    «Краснодар» в весенней чести успел уже отыграть в десяти поединках с учетом всех турниров, одержав в них всего лишь одну викторию, обыграв 4:0 «Тамбов».

    В своей последней проведенной игре чемпионата «быки» на своей арене расписали мировую с «Зенитом», сыграв 2:2. Отметим, что только две игры из десяти закончились для «южан» низовыми исходами.

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    • И только одна из этих малорезультативных встреч пришлась на российскую Премьер-лигу. Пару туров тому назад краснодарцы потерпели фиаско в Туле от местного «Арсенала» со счетом 0:1.

    В турнирной таблице чемпионата страны «Краснодар» находится в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя.

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    В первом круге «Краснодар» на своем поле переиграл «Рубин» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Рубин» — «Краснодар»

    В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2,5 предлагают кэфф в 2.15, а на низовой исход дают 1.75.

    Для казанцев очень важен результат данной игры. Поэтому ожидаем осторожного футбола с небольшим количеством забитых мячей. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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