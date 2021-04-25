В воскресенье, 25 апреля, в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» в Казани сыграет с «Краснодаром». Встреча начнется в 19:00 по мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

После зимней паузы «Рубин» успел провести семь встреч, все которые пришлись на матчи Премьер-лиги. В этих поединках он одержал шесть викторий и раз проиграл.

Единственная неудача случилась с казанцами в середине марта на своей арене с «Химками», которую они проиграли со счетом 1:3.

В шести других победных встречах «рубиновые» в мартовском отрезке забивали за игру 2-3 мяча, а пропустил только один. А в последних трех играх они неизменно побеждали со счетом 1:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

За четыре тура до конца чемпионата России «Рубин» идет на четвертой строке, уступая третьему месту один балл, а от второй лигачемпионвской позиции отстает на три очка.

«Краснодар»

«Краснодар» в весенней чести успел уже отыграть в десяти поединках с учетом всех турниров, одержав в них всего лишь одну викторию, обыграв 4:0 «Тамбов».

В своей последней проведенной игре чемпионата «быки» на своей арене расписали мировую с «Зенитом», сыграв 2:2. Отметим, что только две игры из десяти закончились для «южан» низовыми исходами.

И только одна из этих малорезультативных встреч пришлась на российскую Премьер-лигу. Пару туров тому назад краснодарцы потерпели фиаско в Туле от местного «Арсенала» со счетом 0:1.

В турнирной таблице чемпионата страны «Краснодар» находится в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя.

В первом круге «Краснодар» на своем поле переиграл «Рубин» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями по 1:0.

Прогноз и ставка на «Рубин» — «Краснодар»

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2,5 предлагают кэфф в 2.15, а на низовой исход дают 1.75.

Для казанцев очень важен результат данной игры. Поэтому ожидаем осторожного футбола с небольшим количеством забитых мячей. Наш прогноз — ТМ 2,5.