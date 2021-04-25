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    «Аякс» и АЗ порадуют результативным футболом?

    «Аякс» — АЗ Алкмар. Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Нидерландов 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — АЗ Алкмар
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    «Аякс» может досрочно выиграть чемпионат Нидерландов
    «Аякс» сыграет на своем поле с Аз Алкмар в рамках 30-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 25 апреля в Амстердаме, начало — в 15:30 мск. «Аякс» — АЗ Алкмар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аякс»

    «Аякс» уже в этом туре может досрочно стать победителем чемпионата Нидерландов. За пять туров до финиша амстердамский клуб опережает ближайшего преследователей на 12 очков.

    Последний раз «Аякс» проигрывал в рамках Эредивизи еще в начале декабря. С тех пор команда Эрика тен Хага одержала 14 побед.

    В апреле «Аякс» одержал победы над «Херенвеном» и «Ваалвейком» и сыграл вничью с «Утрехтом». Это были не самые яркие матчи. Главной целью «Аякса»в этом месяце был полуфинал Лиги Европы, но лучший клуб Нидерландов в итоге уступил по сумме двух матчей итальянской «Роме».

    «Аякс» в текущем чемпионате не смог выиграть на своем поле только в трех матчах.

    АЗ

    Тем временем АЗ находится на третьем месте. При этом от ПСВ Эйндховен клуб из Алкмара отстает только по дополнительным показателям. Именно они и поспорят за вторую путевку в Лигу чемпионов.

    АЗ после Нового года тоже демонстрирует отличные результаты. Команда Паскаля Янсена в 15-ти матчах одержала 11 побед.

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    Гостевые результаты АЗ тоже впечатляют — всего лишь одно поражение вдали от дома.

    На данный момент победная серия АЗ составляет четыре матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в предстоящем матче выиграет «Аякс», на который можно поставить за 1.52. Ничью предлагают за 4.60, а победу АЗ — за 5.75.

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    В первом круге «Аякс» выиграл у АЗ со счетом 3:0. Это было в начале года. Но сейчас лидер уже не так заряжен в матчах чемпионата. Уже и так ясно, что титул у него в кармане.

    Так что АЗ вполне может «пошуметь» в Амстердаме. Ну а матч, скорее всего, получится результативным.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 2.43.

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